GLA और मलेशिया की उतरा University के बीच हुआ समझौता, दोनों के बीच शिक्षा और तकनीक होगी साझा
जागरण संवाददाता, मथुरा। GLA University ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और शैक्षणिक सहयोग के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। विवि के अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं अकादमिक सहयोग के डीन व कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं अनुप्रयोग विभाग के प्रोफेसर डा. दिलीप कुमार शर्मा ने मलेशिया की यूनिवर्सिटी उतरा मलेशिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संकाय विनिमय कार्यक्रम में जीएलए विवि का प्रतिनिधित्व किया।
कार्यक्रम के दौरान डा. दिलीप कुमार शर्मा ने यूनिवर्सिटी उतरा मलेशिया के कंप्यूटिंग स्कूल में अतिथि प्रोफेसर के रूप में शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता की। इंडोनेशिया, जापान, रोमानिया, फिलीपींस, थाईलैंड, भारत और पोलैंड सहित आठ देशों के अंतरराष्ट्रीय विद्वानों, शोधकर्ताओं एवं शिक्षकों के साथ गहन शैक्षणिक संवाद हुआ, जिससे वैश्विक शैक्षणिक अनुभवों का आदान-प्रदान संभव हो सका।
इस अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जीएलए विवि व यूनिवर्सिटी उतरा मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन का औपचारिक विनिमय रहा। समझौते के माध्यम से दोनों विश्वविद्यालयों के बीच छात्र एवं संकाय आदान-प्रदान, संयुक्त शोध परियोजनाएं, साझा शैक्षणिक कार्यक्रम व क्षमता निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।
यह समझौता ज्ञापन जीएलए विश्वविद्यालय की वैश्विक पहचान और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक उपस्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। डा. शर्मा ने यूनिवर्सिटी उतरा मलेशिया के शिक्षकों, शोधकर्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए दो कार्यशालाओं का आयोजन किया।
कार्यशालाओं में नेतृत्व एवं प्रबंधन, कौशल, शिक्षा और वैश्विक सहयोग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। जीएलए विवि ने पेशेवर समन्वय के लिए यूनिवर्सिटी उतरा मलेशिया के अंतरराष्ट्रीय मामलों एवं सहयोग केंद्र तथा कंप्यूटिंग स्कूल के प्रति आभार व्यक्त किया।
विवि के कुलपति प्रो. अनूप कुमार गुप्ता, सीईओ नीरज अग्रवाल, सीएफओ विवेक अग्रवाल, कुलसचिव अशोक कुमार सिंह व डीन प्रो. अशोक भंसाली ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर विवि की सशक्त उपस्थिति के लिए डा. शर्मा को बधाई दी।
