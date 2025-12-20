GLA और मलेशिया की उतरा University के बीच हुआ समझौता, दोनों के बीच शिक्षा और तकनीक होगी साझा

जागरण संवाददाता, मथुरा। GLA University ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और शैक्षणिक सहयोग के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। विवि के अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं अकादमिक सहयोग के डीन व कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं अनुप्रयोग विभाग के प्रोफेसर डा. दिलीप कुमार शर्मा ने मलेशिया की यूनिवर्सिटी उतरा मलेशिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संकाय विनिमय कार्यक्रम में जीएलए विवि का प्रतिनिधित्व किया।



कार्यक्रम के दौरान डा. दिलीप कुमार शर्मा ने यूनिवर्सिटी उतरा मलेशिया के कंप्यूटिंग स्कूल में अतिथि प्रोफेसर के रूप में शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता की। इंडोनेशिया, जापान, रोमानिया, फिलीपींस, थाईलैंड, भारत और पोलैंड सहित आठ देशों के अंतरराष्ट्रीय विद्वानों, शोधकर्ताओं एवं शिक्षकों के साथ गहन शैक्षणिक संवाद हुआ, जिससे वैश्विक शैक्षणिक अनुभवों का आदान-प्रदान संभव हो सका।



इस अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जीएलए विवि व यूनिवर्सिटी उतरा मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन का औपचारिक विनिमय रहा। समझौते के माध्यम से दोनों विश्वविद्यालयों के बीच छात्र एवं संकाय आदान-प्रदान, संयुक्त शोध परियोजनाएं, साझा शैक्षणिक कार्यक्रम व क्षमता निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।