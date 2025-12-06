GLA University Mathura: देश के Top 10 संस्थानों में शामिल, Capgemini Brand Quest-25 के सर्वे में मिली ये रैंक

जागरण संवाददाता, मथुरा। GLA University को प्रतिष्ठित कैपजेमिनी ब्रांड क्वेस्ट 2025 (Capgemini Brand Quest 2025) में देश के शीर्ष 10 सर्वाधिक सक्रिय, सहभागी, ऊर्जावान और प्रभावशाली कैंपसों में शामिल किया गया है। इस अभियान में पूरे भारत से 1.25 लाख से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जीएलए प्रबंधन का कहना है कि शीर्ष 10 में पहुंचना इस बात का मजबूत प्रमाण है कि विश्वविद्यालय देश के उन चुनिंदा संस्थानों की श्रेणी में खड़ा है, जो छात्रों को वास्तविक उद्योग तैयारी, नवाचार क्षमता, नेतृत्व कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण से सशक्त बनाते हैं।

विवि के मुख्य वित्त अधिकारी डा. विवेक अग्रवाल ने छात्रों के प्रदर्शन को विश्वविद्यालय के सतत नवाचार और प्रगतिशील शिक्षा माडल का प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हुए कहा कि जीएलए की यह सफलता आने वाले वर्षों में और भी बड़े अवसरों के द्वार खोलेगी।

जीएलए के छात्रों ने जिस ऊर्जा, जिज्ञासा, तकनीकी समझ और सीखने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, उसने विवि को न केवल शीर्ष 10 में पहुंचाया, बल्कि इसे देश के सबसे अधिक एंगेज्ड और उद्योग अनुरूप कैंपसों में भी स्थापित कर दिया है।

यह प्रतिष्ठा जीएलए के वर्षों से विकसित मजबूत अकादमिक ढांचे, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, नवाचार संस्कृति, उद्योग सहयोग और प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट माडल का परिणाम है। आइईटी के डीन प्रो. अशोक भंसाली ने इसे विवि के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह उपलब्धि सिद्ध करती है कि जीएलए आने वाले समय के लिए उद्योग उन्मुख, तकनीकी रूप से दक्ष और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोफेशनल्स तैयार कर रहा है।