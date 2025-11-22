लूट और छिनैती की घटनाओं को देते थे अंजाम, बाबरिया गिरोह के गैंगस्टर भाई-बहन मथुरा में गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। थाना सुरीर पुलिस ने बाबरिया गिरोह के गैंगस्टर भाई-बहन को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह गिरोह बना कर अवैध रूप से धनार्जन को लूटपाट करने के मुकदमे में वांछित चल रहे थे।

छिनैती और लूट के आरोप में बनाए गए गैंगस्टर सुरीर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बाबरिया गिरोह के गोविंद निवासी गांव सीसवाडा थाना डीग भरतपुर राजस्थान, राहुल और सोना निवासी दुर्गा कॉलोनी भीम नगर, हनुमान चौराहा थाना सूर्यनगर जनपद अलवर राजस्थान, पप्पू और मीना निवासी हसनपुर होडल जनपद पलवल हरियाणा के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के तहत की गई थी।