लूट और छिनैती की घटनाओं को देते थे अंजाम, बाबरिया गिरोह के गैंगस्टर भाई-बहन मथुरा में गिरफ्तार
सुरीर पुलिस ने बाबरिया गिरोह के गैंगस्टर भाई-बहन, पप्पू और मीना को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह लूटपाट और छिनैती की घटनाओं में शामिल था और कई राज्यों में सक्रिय था। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ये दोनों टैंटीगांव बाइपास से गिरफ्तार किए गए।
संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। थाना सुरीर पुलिस ने बाबरिया गिरोह के गैंगस्टर भाई-बहन को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह गिरोह बना कर अवैध रूप से धनार्जन को लूटपाट करने के मुकदमे में वांछित चल रहे थे।
छिनैती और लूट के आरोप में बनाए गए गैंगस्टर
सुरीर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बाबरिया गिरोह के गोविंद निवासी गांव सीसवाडा थाना डीग भरतपुर राजस्थान, राहुल और सोना निवासी दुर्गा कॉलोनी भीम नगर, हनुमान चौराहा थाना सूर्यनगर जनपद अलवर राजस्थान, पप्पू और मीना निवासी हसनपुर होडल जनपद पलवल हरियाणा के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के तहत की गई थी।
गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था
थाना प्रभारी ने बताया, कि यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। जो टप्पेबाजी और लिफ्ट देकर छिनैती और लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। सुरीर थाना क्षेत्र में छिनैती और लूट की घटनाओं में यह गिरोह शामिल रहा है। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे भाई-बहन पप्पू और मीना निवासी हसनपुर होडल जिला पलवल को शनिवार सुबह टैंटीगांव बाईपास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
