सस्ती हुई सब्जी: सर्द मौसम में सेहत के लिए फायदेमंद हरी सब्जियों के रेट गिरे, मथुरा में आज का ताजा भाव

जागरण संवाददाता, मथुरा। सर्द मौसम सेहत के लिए अच्छा रहता है। इस मौसम में ताजा हरी सब्जियां भी बहुतायत में उपलब्ध रहती हैं। कीमतें भी बजट के अनुरूप ही रहती हैं। अब जबकि सर्द मौसम शुरू हो चुका है तो मंडी में हरी ताजा सब्जियां मंडी में आ चुकी हैं। फूलगोभी एवं बंदगोभी की भी अब कमी नहीं है। इनकी कीमतें भी पहले से काफी कम हैं।

इसी तरह सलाद में प्रयोग होने वाली मूली, गाजर एवं खीरा भी खूब खरीदा जा रहा है। हालांकि अभी गाजर की आमद कम होने से रेट अन्य से अधिक हैं। फूलगोभी, बंदगोभी, बैगन की कीमतें 15 से 30 रुपये किलो में उपलब्ध सर्द मौसम में हरी सब्जियां बाजार में आ चुकी हैं। हाईवे पर संचालित सब्जी मंडी इन दिनों ताजा हरी सब्जियों से लबालब हो रही है। इस मौसम में सर्वाधिक पसंदीदा फूलगोभी भी बहुतायत में आ रही है। बीते दिनों राजस्थान से आने वाली फूलगोभी 40 रुपये प्रति किलो थी, आज मंडी में ये 15 से 20 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं। इसकी खरीदारी भी लोग खूब कर रहे हैं। इसी तरह बंदगोभी भी दमदारी से उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन, सर्वाधिक फूलगोभी की मांग बनी है।