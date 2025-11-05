Dhirendra Shastri: बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आह्वान, सनातनी भेदभाव भुलाकर हों एकजुट

संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज हम हिंदू जातिवाद के नाम पर बंटे हुए हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोग एक हैं। मेरी सनातन एकता पदयात्रा का यही उद्देश्य है कि हम सभी सनातनी को भेदभाव मिटाकर एकजुट होना चाहिए।

संत विनोद बाबा ने खाेला मौन व्रत

वह ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा के आश्रम में आयोजित कार्तिक महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्तिक माह में मौन व्रत रहे ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा ने अपना मौन व्रत रविवार को खोला। मौन व्रत के दौरान 16 घंटे तक विनोद बाबा राधारानी के भजन में डूबे रहे। सोमवार शाम प्रिया कुंज आश्रम पर कार्तिक माह महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आश्रम पर सुबह साधु संतों को भंडारा प्रसाद कराया गया। रात में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ।