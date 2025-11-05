Language
    Dhirendra Shastri: बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आह्वान, सनातनी भेदभाव भुलाकर हों एकजुट

    By Ravi Prakash Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:52 AM (IST)

    बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन एकता पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू जातिवाद के नाम पर बंटे हुए हैं। उन्होंने सभी सनातनियों से भेदभाव मिटाकर एकजुट होने का आह्वान किया। ब्रज के संत विनोद बाबा के आश्रम में कार्तिक महोत्सव में उन्होंने यह बात कही। संत विनोद बाबा ने 16 घंटे राधारानी के भजन में बिताए और अपना मौन व्रत खोला।

    बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री।

    संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज हम हिंदू जातिवाद के नाम पर बंटे हुए हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोग एक हैं। मेरी सनातन एकता पदयात्रा का यही उद्देश्य है कि हम सभी सनातनी को भेदभाव मिटाकर एकजुट होना चाहिए।

    

     

    संत विनोद बाबा ने खाेला मौन व्रत


    वह ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा के आश्रम में आयोजित कार्तिक महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्तिक माह में मौन व्रत रहे ब्रज के विरक्त संत विनोद बाबा ने अपना मौन व्रत रविवार को खोला। मौन व्रत के दौरान 16 घंटे तक विनोद बाबा राधारानी के भजन में डूबे रहे। सोमवार शाम प्रिया कुंज आश्रम पर कार्तिक माह महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आश्रम पर सुबह साधु संतों को भंडारा प्रसाद कराया गया। रात में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

    धीरेंद्र शास्त्री ने संत विनोद बाबा से कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। संसार के सारे रिश्ते नास्तिक है, लेकिन ईश्वर से अगर आपका रिश्ता जुड़ता है तो वो आस्तिक होता है।मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, गौभक्त कृष्णा नंद महाराज, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, प्रख्यात कथा वाचक पुंडरीक गोस्वामी, केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल, गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण मौजूद रहे।