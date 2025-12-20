कोहरे के कहर से दहशत: किसी ने कैंसिल किया मनाली-जैसलमेर ट्रिप, तो मैच देखने नहीं गए लोग... एक्सप्रेसवे हादसे के बाद खाैफ

हमने दोस्तों के साथ 20 दिसंबर को जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनाया था, टिकट भी बुक करा रखी थी। एक्सप्रेसवे पर हादसा के बाद घर वालों ने मना कर दिया। अब मौसम साफ होने पर ही जाएंगे। -योगेश कुमार, कृष्णा नगर।



गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जा रहे थे। कोहरा के कारण हुए भीषण हादसा के बाद अब नहीं जा रहे। -अमित तोमर, ईस्ट प्रताप नगर, महोली रोड।



हमने दोस्तों के साथ मनाली घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया था। कोहरे में हो रहे हादसों को लेकर अब नहीं जा रहे हैं। अब घूमने का प्लान मौसम पूरी तरह साफ होने के बाद का बनाएंगे। -विजय यादव, बीएसए इंजीनियरिंग कालेज मार्ग।



हमने परिवार के साथ नैनीताल घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया था। सभी लोगों को अपने वाहन से जाना था। लेकिन, हादसा के बाद फिलहाल कार्यक्रम रद कर दिया है। -राहुल गौतम, किशोरपुरा, वृंदावन।