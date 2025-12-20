कोहरे के कहर से दहशत: किसी ने कैंसिल किया मनाली-जैसलमेर ट्रिप, तो मैच देखने नहीं गए लोग... एक्सप्रेसवे हादसे के बाद खाैफ
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे के बाद लोगों में कोहरे का डर बैठ गया है, जिसके चलते कई लोगों ने अपने यात्रा प्लान रद्द कर दिए हैं। जैसलम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर तीन दिन पूर्व कोहरे के कारण भीषण हादसे में 19 लोगों की मृत्यु से हर घर में दहशत साफ दिख रही है। इस हादसा से सबक लेते हुए लोगों ने अपने कार्यक्रम भी रद कर दिए हैं। किसी ने जैसलमेर, मनाली घूमने तो कुछ लोगों ने क्रिकेट मैच देखने गुजरात जाने का कार्यक्रम ही बदल दिया है। वहीं अनेक लोगों ने रिश्तेदारी में आयोजित कार्यक्रम जाने से भी तौबा कर ली है। अब इन लोगों ने घूमने के प्लान मौसम साफ होने के बाद बनाने का निर्णय लिया है।
जैसलमेर, मनाली तो किसी ने अहमदाबाद क्रिकेट मैच देखने का कार्यक्रम किया रद
मंगलवार की भोर में चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहन कोहरा के कारण आपस में भिड़ गए थे। भिड़ंत के बाद आधा दर्जन बसों व कार में आग लगने के कारण 19 लोग जिंदा जल गए, दर्जनों लोग जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। इस हादसा के बाद हर कोई दहशत में आ गया है। स्वजन भी इस मौसम में अनहोनी को लेकर आशंकित हैं। इसका असर अब दिखाई दे रहा है।
रिश्तेदारी में घूमने का भी बदला कार्यक्रम, हर किसी में कोहरे में हादसे का भय
अवधपुरी कॉलोनी के श्याम सिंह ने बताया, उन्हें दिल्ली अपने बेटे रचित से मिलने शुक्रवार को जाना था। ट्रेन में टिकट भी बुक करा दिया था, लेकिन अब इस हादसा के कारण कार्यक्रम रद कर दिया है। यहीं के सुधीर गर्ग ने बताया, उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट तारीख पर जाना था, लेकिन वकील से बात कर तारीख लेने के लिए कह दिया है। लाजपतनगर के हर प्रसाद ने बताया, गुजरात में रिश्तेदार के यहां नामकरण संस्कार में शुक्रवार की शाम जाना था। लेकिन, इस हादसा के बाद नहीं जा रहे हैं।
हमने दोस्तों के साथ 20 दिसंबर को जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनाया था, टिकट भी बुक करा रखी थी। एक्सप्रेसवे पर हादसा के बाद घर वालों ने मना कर दिया। अब मौसम साफ होने पर ही जाएंगे। -योगेश कुमार, कृष्णा नगर।
गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने जा रहे थे। कोहरा के कारण हुए भीषण हादसा के बाद अब नहीं जा रहे। -अमित तोमर, ईस्ट प्रताप नगर, महोली रोड।
हमने दोस्तों के साथ मनाली घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया था। कोहरे में हो रहे हादसों को लेकर अब नहीं जा रहे हैं। अब घूमने का प्लान मौसम पूरी तरह साफ होने के बाद का बनाएंगे। -विजय यादव, बीएसए इंजीनियरिंग कालेज मार्ग।
हमने परिवार के साथ नैनीताल घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया था। सभी लोगों को अपने वाहन से जाना था। लेकिन, हादसा के बाद फिलहाल कार्यक्रम रद कर दिया है। -राहुल गौतम, किशोरपुरा, वृंदावन।
