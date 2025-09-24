Language
    UP Crime News: 57 लाख की ठगी करने वाले दो गिरफ्तार, असली मंगाते थे और नकली पार्ट्स रखकर ऑर्डर करते थे कैंसिल

    By jitendra kumar gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:52 AM (IST)

    मथुरा में फ्लिपकार्ट पार्सल से असली पार्ट्स निकालकर खराब सामान रखने और ऑर्डर कैंसिल कराकर 57 लाख की ठगी करने वाले दो लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल किया। मुख्य आरोपी जो स्थानीय वितरक है फरार है। सेवानिवृत्त अधिकारी राकेश शर्मा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि उनके दोस्त अरुण ने साथियों के साथ मिलकर इंटेल कोर प्रोसेसर वाले पार्सल में गड़बड़ी की।

    खराब सामान रख आर्डर कैंसिल करके 57 लाख की ठगी करने वाले गिरफ्तार

    जागरण टीम, मथुरा। फ्लिपकार्ट के पार्सल से असली पार्ट्स निकालकर खराब सामान रखकर ऑर्डर कैंसिल कराकर 57 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ के लिए बुलाने पर दोनों आरोपितों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। मुख्य आरोपित स्थानीय वितरक अभी फरार है।

    फ्लिपकार्ट से मंगाए जा रहे सामानों को बदलने का महीनों से चल रहा था खेल

    उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत होने के बाद राकेश शर्मा ने टाउनशिप पर फ्लिपकार्ट की फ्रेंचाइजी लेकर कार्यालय खोला। वह फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी के जिला हेड हैं। सोमवार को फरह थाने में मुकदमा दर्ज करके बताया कि उन्होंने अपने दोस्त अरुण निवासी चांदमारी के पास त्रिमूर्ति नगर थाना बन्ना देवी अलीगढ़ को जुलाई में फरह में फ्लिपकार्ट की फ्रेंचाइजी दिलवाई थी।

    पूछताछ में बुलाने पर दोनों आरोपितों ने स्वीकार किया जुर्म, पुलिस ने जेल भेजा

    गोविंद निवासी बनगढ़ विसावर थाना सादाबाद हाथरस को काम दिलवाया था। अरुण अपने साथी गोविंद, नितिन, अनुज और विकास के साथ मिलकर फरह हब पर हाई वैल्यू के पार्सल मंगाते थे। इसमें इंटेल कोर प्रोसेसर थे। आरोपित असली सामान चोरी कर उसमें खराब सामान रखने के बाद आर्डर कैंसिल कर कंपनी को वापस कर देते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की।

    दोनाें ने जुर्म किया स्वीकार

    मंगलवार को पुलिस ने आर्डर सप्लाई करने वाले संजय सिंह निवासी शिक्षक नगर थाना बन्ना देवी जिला अलीगढ़ और गोविंद निवासी ग्राम बनगढ़ थाना हाथरस को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जहां दोनों ने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपित स्थानीय वितरक अरुण अभी फरार है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।