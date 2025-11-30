Mathura News: तिलक समारोह में फायरिंग से मच गई खलबली, दो पुलिसकर्मी सहित चार घायल
मथुरा में एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान अफरातफरी मच गई, जिसमें आगरा का एक किशोर घायल हो गया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँच कर जाँच शुरू कर दी। हथियार सौंपते समय अचानक 12 बोर की बंदूक का ट्रिगर दबने से दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बंदूक जब्त कर ली है। पुलिस ने बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग से अफरातफरी मच गई। फायरिंग में आगरा का किशोर घायल हो गया। पुलिस को हथियार सौंपते समय अचानक 12 बोर की बंदूक का ट्रिगर दबने से दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोग छर्रे लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बंदूक कब्जे में लेते हुए दो आरोपित गिरफ्तार किए हैं।
लाइसेंसी बंदू से किया फायर
शुक्रवार रात अमरसिंह के बेटे सूरज का तिलक समारोह था। 10.35 बजे समारोह में अमर सिंह के परिवार के ही जितेंद्र अपने पिता टीकम सिंह की लाइसेंसी बंदूक को लेकर आया और फायरिंग करने लगा। फायरिंग से निकले छर्रे पास में बैठे सिंकू निवासी आगरा को लग गए। इससे अफरातफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची। सिपाही जयवीर सिंह व होमगार्ड वीरेंद्र सिंह ने बंदूक मांगी तो जितेंद्र का भांजा दिल्ली निवासी कौशल बंदूक लेकर पहुंचा। बंदूक लेने के दौरान ही फायर हुआ। छर्रे लगने से सिपाही, होमगार्ड और राहुल घायल हो गए।
लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा
पुलिस ने जितेंद्र व कौशल को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।
