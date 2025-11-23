मथुरा जंक्शन पर मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, मची अफरा-तफरी; दमकल ने पाया काबू
मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक मालगाड़ी के डिब्बे में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। धुआं उठते देख अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और ट्रेन को रोककर आग बुझाने का प्रयास किया गया। मालगाड़ी हजारा की ओर जा रही थी और उसमें मिक्स कम्यूनिटी भरा हुआ था।
जागरण संवाददाता, मथुरा। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर को मालगाड़ी के डिब्बे से धुआं उठता देख रेल अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन को रोककर देखा गया तो पीछे से गार्ड के सातवें डिब्बे में आग की लपटें निकलने लग गई। मौके पर आग को बुझाने का रेस्क्यू शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी हजारा की तरफ जा रही थी। इसमें मिक्स कम्यूनिटी भरा हुआ है।
