    Mathura Bus Fire: हाईवे पर दौड़ती बस में अचानक उठने लगीं लपटें, आग के बीच सड़क पर कूदकर यात्रियों ने बचाई जान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:21 AM (IST)

    मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में चलती बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। गुरुग्राम से हमीरपुर जा रही बस में अचानक आग लगने से यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। एक यात्री झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आग पर काबू पाया और जाम खुलवाया। आग लगने का कारण तकनीकी खराबी माना जा रहा है।

    चलती बस में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। रिफाइनरी थाना क्षेत्र के बाद रेलवे पुल पर रविवार तीन बजे एक चलती यात्री बस में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने कूदकर जन बचाई। हादसे में एक यात्री झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अग्निशमन की गाड़ी बुलाकर आग पर काबू पाया। इससे करीब दो घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा।

    रात तीन बजे टला बड़ा हादसा

     

    मथुरा थाना रिफाइनरी क्षेत्र के रेलवे पुल बाद पर रविवार देर रात तीन बजे एक बड़ा हादसा टल गया। गुरुग्राम से हमीरपुर जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक पीछे के हिस्से में आग लग गई। आग को देख चालक भूप सिंह निवासी कुरारा हमीरपुर ने बस को साइड में लगाकर आवाज लगा दी। इससे बस सवारों में अफरातफरी मच गई। यात्री जान बचने के लिए बस से कूदने लगे। बस में सवार यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन यात्री का हाथ झुलस गया।

     

    आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दमकल

     

    उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आग लगने से सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने अग्निशमन की गाड़ी बुलाकर आग पर काबू पाया। इसके बाद हाइड्रा की सहायता से बस हटाकर जाम खोला गया।

    सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने बताया कि बस में आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या वायरिंग शार्ट सर्किट माना जा रहा है। कोई जनहानि नहीं हुई है।