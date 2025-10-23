पराली जलाने पर यूपी के चार किसानों पर लग गया जुर्माना, सूचना मिलते ही SDM ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, मथुरा। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। पराली जलाए जाने की सूचना पर एसडीएम सदर ने चार किसानों पर जुर्माना लगाया। किसानों को पराली न जलाने के प्रति जागरूक भी किया गया।

एसडीएम सदर अभिनव जे जैन व तहसीलदार सदर जितेंद्र सिंह ने मथुरा के गांव तोष, जिखनगांव, जचौंदा आदि गांवों में किसानों को पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में जानकारी दी गई। गांवों में मुनादी कराकर पराली न जलाने की अपील की गई।