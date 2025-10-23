पराली जलाने पर यूपी के चार किसानों पर लग गया जुर्माना, सूचना मिलते ही SDM ने लिया एक्शन
मथुरा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय है। एसडीएम सदर ने चार किसानों पर जुर्माना लगाया और उन्हें पराली न जलाने के प्रति जागरूक किया। गांवों में मुनादी कराकर किसानों से पराली न जलाने की अपील की गई। पराली जलाने की सूचना मिलने पर आग बुझवाकर अवशेष गोशाला में भिजवाए गए और किसानों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने किसानों से अवशेष गोशाला भिजवाने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। पराली जलाए जाने की सूचना पर एसडीएम सदर ने चार किसानों पर जुर्माना लगाया। किसानों को पराली न जलाने के प्रति जागरूक भी किया गया।
एसडीएम सदर अभिनव जे जैन व तहसीलदार सदर जितेंद्र सिंह ने मथुरा के गांव तोष, जिखनगांव, जचौंदा आदि गांवों में किसानों को पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के संबंध में जानकारी दी गई। गांवों में मुनादी कराकर पराली न जलाने की अपील की गई।
गांव राल, ओल, धाना जीवना, थिरावली व सरूरपुर में किसानों द्वारा पराली जलाए जाने की सूचना मिलने पर आग बुझवाकर अवशेष को गोशाला में भिजवाया गया। चार किसानों पर जुर्माना लगाया गया। धाना शमसाबाद, धर्मपुरा व अन्य गांवों में मुनादी करा व पर्चा लगाकर किसानों से पराली जलाने के बजाय अवशेषों को प्रशासन के खर्चे से गोशालाओं में भिजवाने की अपील की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।