सड़क हादसे में बचीं अभिनेत्री भाग्यश्री, काफिले में शामिल कार से टकराई नील गाय; लग गया Delhi Highway पर जाम

जासं, मथुरा। सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया की अभिनेत्री भाग्यश्री रविवार को मथुरा आते समय सड़क हादसे में बाल-बाल बच गई। उनके काफिले की एक कार नीलगाय से टकरा गई थी। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। अभिनेत्री दूसरी गाड़ी फार्च्यूनर में सवार थीं।

सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया की अभिनेत्री भाग्यश्री रविवार को मथुरा स्थित संस्कार स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आ रही थीं। जैंत थाना क्षेत्र के GLA University के समीप सड़क पर आई एक नीलगाय से उनके काफिले में शामिल इनोवा गाड़ी टकरा गई।