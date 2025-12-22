Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क हादसे में बचीं अभिनेत्री भाग्यश्री, काफिले में शामिल कार से टकराई नील गाय; लग गया Delhi Highway पर जाम

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:01 PM (IST)

    अभिनेत्री भाग्यश्री रविवार को मथुरा आते समय सड़क हादसे में बाल-बाल बच गईं। उनके काफिले की एक कार नीलगाय से टकरा गई। अभिनेत्री दूसरी गाड़ी में सवार थीं ...और पढ़ें

    Hero Image

    फिल्म अभिनेत्री Bhagyashree ।

    जासं, मथुरा। सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया की अभिनेत्री भाग्यश्री रविवार को मथुरा आते समय सड़क हादसे में बाल-बाल बच गई। उनके काफिले की एक कार नीलगाय से टकरा गई थी। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। अभिनेत्री दूसरी गाड़ी फार्च्यूनर में सवार थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया की अभिनेत्री भाग्यश्री रविवार को मथुरा स्थित संस्कार स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आ रही थीं। जैंत थाना क्षेत्र के GLA University के समीप सड़क पर आई एक नीलगाय से उनके काफिले में शामिल इनोवा गाड़ी टकरा गई।

    हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए और क्षतिग्रस्त वाहन को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। हालांकि अभिनेत्री भाग्यश्री फार्च्यूनर में सवार थीं।