Saint Premanand: गणपति अर्थव शीर्षव का पाठ सुनकर प्रसन्न हुए संत प्रेमानंद, मनोज जोशी ने लिया आशीर्वाद

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। श्रीराधाजी के साधक संत प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने पहुंचे फिल्म अभिनेता मनोज जोशी ने उन्हें जब गणपति अर्थव शीर्षव का सस्वर पाठ किया तो संत प्रेमानंद मुग्ध हो गए। संत प्रेमानंद ने उनकी सराहना की। परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में मंगलवार की सुबह करीब साढ़े सात बजे संत प्रेमानंद से मिलने पहुंचे फिल्म अभिनेता मनोज जोशी ने प्रणाम करते हुए कहा मैं रंगमंच का कलाकार हूं।

मनोज ने कहा, आज दर्शन की इच्छा थी, मिल गए

मनोज जोशी ने कहा, कि कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है। पिछले चालीस वर्षों से काम कर रहा हूं और चाणक्य नाम का प्रसिद्ध नाटक पिछले 37 वर्षों से कर रहे हैं। जब में 19 वर्ष का था तब शुरू किया और 23 वर्ष में गुजराती में नाटक की शुरुआत की। मथुरा में ब्रजरज उत्सव में चाणक्य का मंचन किया। आज आपके दर्शन की इच्छा थी तो आज दर्शन मिल गए।