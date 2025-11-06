लेखपाल ने ऐसा क्या कर दिया जो किसानों ने कर दी पिटाई? मोबाइल तक लिया था छीन

संवाद सूत्र, बरसाना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पराली जलाने वाले किसानों पर राजस्व टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पिसावा गांव में पराली जलाने की सूचना पर लेखपाल कार्रवाई करने पहुंचे। पराली जलाते किसानों की जब लेखपाल ने वीडियो बनाई तो किसानों ने लेखपाल से मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। जिसके बाद मोबाइल से वीडियो डिलीट करने के बाद मोबाइल लौटा दिया।



धान की फसल के बाद ज्यादातर किसान खेतों में पराली जला रहे है। जिसकी सूचना सेटेलाइट द्वारा राजस्व टीम को लग जाती है। मंगलवार को बरसाना के समीपवर्ती गांव पिसावा में पराली जलाने की सूचना लेखपाल सोनू को मिली। सूचना पर लेखपाल सोनू ने खेतों पर पराली जला रहे किसानों की अपने मोबाइल से वीडियो बनाई। जिसका विरोध किसानों ने किया।