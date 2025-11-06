Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेखपाल ने ऐसा क्या कर दिया जो किसानों ने कर दी पिटाई? मोबाइल तक लिया था छीन

    By Ravi Prakash Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:01 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पराली जलाने वाले किसानों पर राजस्व टीम कार्रवाई कर रही है। पिसावा गांव में पराली जलाने की सूचना पर लेखपाल सोनू पहुंचे, जहाँ किसानों ने वीडियो बनाने पर उनसे मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। वीडियो डिलीट करने के बाद मोबाइल लौटा दिया गया। पीड़ित लेखपाल ने आरोपित किसानों के खिलाफ बरसाना थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, बरसाना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पराली जलाने वाले किसानों पर राजस्व टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पिसावा गांव में पराली जलाने की सूचना पर लेखपाल कार्रवाई करने पहुंचे। पराली जलाते किसानों की जब लेखपाल ने वीडियो बनाई तो किसानों ने लेखपाल से मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। जिसके बाद मोबाइल से वीडियो डिलीट करने के बाद मोबाइल लौटा दिया।

    धान की फसल के बाद ज्यादातर किसान खेतों में पराली जला रहे है। जिसकी सूचना सेटेलाइट द्वारा राजस्व टीम को लग जाती है। मंगलवार को बरसाना के समीपवर्ती गांव पिसावा में पराली जलाने की सूचना लेखपाल सोनू को मिली। सूचना पर लेखपाल सोनू ने खेतों पर पराली जला रहे किसानों की अपने मोबाइल से वीडियो बनाई। जिसका विरोध किसानों ने किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान आपसी कहासुनी के चलते किसान पप्पू, सौरभ, रामवीर ने लेखपाल का मोबाइल छीनकर उसके साथ मारपीट कर दी। जिसके बाद मोबाइल से पराली जलाने का वीडियो डिलीट करने के बाद लेखपाल को धमकी देते हुए मोबाइल लौटा दिया। पीड़ित लेखपाल ने आरोपित किसानों के खिलाफ थाना बरसाना में तहरीर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक चेतराम शर्मा ने बताया कि लेखपाल के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।