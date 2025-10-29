गन्ने का समर्थन मूल्य कितना चाहते हैं यूपी के किसान? सरकार ने कीमत बढ़ाई, फिर क्यों हैं नाखुश?

संवाद सहयोगी, वृंदावन। मुख्यमंत्री द्वारा गन्ना का समर्थन मूल्य वृद्धि करने की घोषणा से किसान सेना नाखुश हैं। संगठन ने मुख्यमंत्री से गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों के हित में पूर्व में संगठन द्वारा की गई मांगों को भी मानने का आग्रह किया हैं।



किसान सेना के मथुरा युवा जिलाध्यक्ष भजन लाल बघेल ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पंवार ने किसानों के साथ 17 सितंबर को हरिद्वार से दिल्ली स्थित संसद तक पदयात्रा निकाली थी, जिसमें गन्ना मूल्य वृद्धि मुख्य बिंदु था। इस दौरान कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पांच घंटे के बाद छोड़ा।