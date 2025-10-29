गन्ने का समर्थन मूल्य कितना चाहते हैं यूपी के किसान? सरकार ने कीमत बढ़ाई, फिर क्यों हैं नाखुश?
मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा से किसान सेना नाखुश है। संगठन ने गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। किसान सेना के मथुरा युवा जिलाध्यक्ष भजन लाल बघेल ने बताया कि संगठन ने पहले भी गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने केवल 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जिससे किसान संतुष्ट नहीं हैं।
संवाद सहयोगी, वृंदावन। मुख्यमंत्री द्वारा गन्ना का समर्थन मूल्य वृद्धि करने की घोषणा से किसान सेना नाखुश हैं। संगठन ने मुख्यमंत्री से गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। इसके साथ ही किसानों के हित में पूर्व में संगठन द्वारा की गई मांगों को भी मानने का आग्रह किया हैं।
किसान सेना के मथुरा युवा जिलाध्यक्ष भजन लाल बघेल ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पंवार ने किसानों के साथ 17 सितंबर को हरिद्वार से दिल्ली स्थित संसद तक पदयात्रा निकाली थी, जिसमें गन्ना मूल्य वृद्धि मुख्य बिंदु था। इस दौरान कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पांच घंटे के बाद छोड़ा।
उन्होंने बताया कि संगठन ने जब भी गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाकर 450 रुपये करने की मांग की थीं। लेकिन, किसान ने गन्ने की कीमत 30 रुपये बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। सरकार के इस फैसले से किसान संतुष्ट नहीं है। उनकी पूर्ववत मांग जारी रहेगी।
