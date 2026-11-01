मिठाइयों पर नकली वर्क: आपकी सेहत के लिए धीमा जहर, त्योहारी सीजन में रहें सतर्क

जागरण संवाददाता, मथुरा। अगर आप सोना-चांदी के वर्क की मिठाई खा रहे हैं तो जरा ठहरें। पहले यह देख लें कि मिठाई पर लगा वर्क असली है या नकली। सोना-चांदी की कीमतों में उछाल के बाद कई दुकानदार असली के बजाय नकली वर्क का प्रयोग कर रहे हैं। ये असली वर्क की अपेक्षा कई गुणा सस्ता होता है। ये एक तरह से मीठा जहर है, जो आपको बीमार कर सकता है।

दीपोत्सव पर कई कुंतल मिठाई की खपत होती है। ऐसे में विशेष मिठाइयों पर प्रयोग होने वाले चांदी के वर्क भी नकली आ रहे हैं। अब जबकि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लग रही है।

धीमा जहर साबित हो सकती हैं मिठाइयां काजू कतली, बर्फी और अन्य शादियों व उत्सवों की विशेष मिठाइयों पर चमकता हुआ चांदी का वर्क उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मिठाइयों की यह चमक आपकी सेहत के लिए धीमा जहर साबित हो सकती है।

मौजूदा समय शुद्ध चांदी की करीब 1.95 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोने का भाव भी करीब डेढ़ लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। कीमती धातुओं के इन रिकार्ड तोड़ दामों के चलते मिठाई बाजार में मुनाफाखोरों ने चांदी और सोने के नाम पर खतरनाक और सस्ते विकल्पों का खुला खेल शुरू कर दिया है।

खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार खाद्य पदार्थों पर शुद्ध चांदी या सोने का ही वर्क लगाया जाना चाहिए, जो कि तय मानकों के तहत शरीर के लिए सुरक्षित हो। परंतु, मौजूदा महंगे दामों के कारण मुनाफा कमाने की होड़ में मिलावटखोर असली धातुओं के बजाय सस्ते और हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं।