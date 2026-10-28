कानपुर के नयागंज और मूलगंज की गलियों में धड़ल्ले से बिक रहा नकली चांदी का वर्क, FDA की चुप्पी पर सवाल

जागरण संवाददाता, कानपुर। नकली चांदी का वर्क शहर के थोक बाजारों से लेकर कस्बाई बाजारों में बेरोक -टोक बिक रहा है। नयागंज और मूलगंज के कारोबारी मांग के अनुसार सैकड़ों गड्डी बेचने के लिए हर वक्त तैयार हैं। असली चांदी वर्क की आड़ में ही नकली का भी कारोबार हो रहा है।

यह अलग बात है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम को इसकी बिक्री होती नहीं दिख रही है। उपायुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन संजय प्रताप सिंह के अनुसार पिछले कई सालों के दौरान नकली चांदी वर्क की बिक्री का मामला कहीं नहीं मिला। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है।



शहर का थोक किराना बाजार ही नकली चांदी वर्क की बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र है। यहां दुकानदारों के पास हजारों गड्डी माल हर वक्त मौजूद है। बाजार में पड़ताल करने पर पता चला कि नकली चांदी वर्क का प्रयोग सजावटी काम में भी किया जा रहा है। मंदिरों से लेकर गरी के गोले की सजावट में भी इसकी खपत है।

दुकानदारों के अनुसार सजावटी काम के लिए लोग असली चांदी वर्क की मांग नहीं करते। उन्हें सजाने वाले वर्क की जरूरत होती है। नयागंज और मूलगंज की दुकानों पर इसीलिए दोनों तरह का माल धड़ल्ले से बिक रहा है। बाजार के एक कमीशन एजेंट ने बताया कि जो लोग असली और नकली चांदी वर्क का अंतर नहीं जानते , उन्हें थोक विक्रेता असली के नाम पर नकली माल टिका देते हैं।

नयागंज की लगभग आधा दर्जन ऐसी दुकानें हैं जिन पर यह माल आसानी से मिल रहा है। इसी तरह जहां भी खोया मंडी है, उसके आस - पास की दुकानों पर भी नकली चांदी वर्क की बिक्री खुलकर की जा रही है। गोविंद नगर, मंधना और पनकी के किराना बाजार में भी दुकानों पर सस्ता वाला वर्क आसानी से उपलब्ध है।