Cold Drink के शौकीन हैं तो दें ध्यान, पेप्सिको कंपनी की खाली बोतलों में भर रहे थे नकली कोल्ड ड्रिंक
मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग और पेप्सिको कंपनी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मंडी चौराहा के पास तीन दुकानों से माउंटेन ड्यू की 5,190 नकली बोतलें बरामद कीं। इन बोतलों का आकार और क्यूआर कोड नकली थे। तीनों दुकानों से नमूने लेकर पेटियों को सील कर दिया गया है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। खाद्य सुरक्षा विभाग और पेप्सिको कंपनी के प्रतिनिधियों ने मंडी चौराहा के समीप से तीन दुकानों से 173 पेटी माउंटेन ड्यू की 5,190 नकली बोतल पकड़ी हैं।
इन बोतलों का आकार और बनावट तो असली बोतल से अलग था ही, साथ ही क्यूआर कोड भी नकली लगाया गया था। इन दुकानों से जब्त सभी पेटियों को सीज कर दिया गया है, जबकि तीनों दुकानों से माउंटेन ड्यू का एक-एक नमूना जांच के लिए लिया।
पेप्सिको कंपनी की ओर से पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना मिली कि उनकी कंपनी की नकली बोतलें मथुरा में खपाई जा रही हैं। सोमवार को पेप्सिको कंपनी के प्रतिनिधि आए, जिसके बाद छापेमारी की गई।
सहायक आयुक्त खाद्य धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना हाईवे पुलिस और पेप्सिको कंपनी के प्रतिनिधियों की टीम के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों राम नरेश, दलवीर सिंह, भरत सिंह और अरुण कुमार ने मंडी चौराहा होटल स्पीति के समीप लोकेश ट्रेडर्स, एमएस ट्रेडर्स एवं पवन ट्रेडर्स का निरीक्षण किया।
लोकेश ट्रेडर्स पर 400 एमएल नकली माउंटेन ड्यू की 84 पेटी, एमएस ट्रेडर्स पर 400 एमएल नकली माउंटेन ड्यू, की 16 पेटी और पवन ट्रेडर्स पर 400 एमएल की नकली माउंटेन ड्यू की 73 पेटी मिलीं।
हर पेटी में 30 बोतल बेचने के लिए रखी हुई थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। नकली कोल्ड ड्रिंक के तीन नमूने लिए गए हैं। सहायक खाद्य आयुक्त धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है।
