Cold Drink के शौकीन हैं तो दें ध्यान, पेप्सिको कंपनी की खाली बोतलों में भर रहे थे नकली कोल्ड ड्रिंक

जागरण संवाददाता, मथुरा। खाद्य सुरक्षा विभाग और पेप्सिको कंपनी के प्रतिनिधियों ने मंडी चौराहा के समीप से तीन दुकानों से 173 पेटी माउंटेन ड्यू की 5,190 नकली बोतल पकड़ी हैं। इन बोतलों का आकार और बनावट तो असली बोतल से अलग था ही, साथ ही क्यूआर कोड भी नकली लगाया गया था। इन दुकानों से जब्त सभी पेटियों को सीज कर दिया गया है, जबकि तीनों दुकानों से माउंटेन ड्यू का एक-एक नमूना जांच के लिए लिया।



पेप्सिको कंपनी की ओर से पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना मिली कि उनकी कंपनी की नकली बोतलें मथुरा में खपाई जा रही हैं। सोमवार को पेप्सिको कंपनी के प्रतिनिधि आए, जिसके बाद छापेमारी की गई।

सहायक आयुक्त खाद्य धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना हाईवे पुलिस और पेप्सिको कंपनी के प्रतिनिधियों की टीम के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों राम नरेश, दलवीर सिंह, भरत सिंह और अरुण कुमार ने मंडी चौराहा होटल स्पीति के समीप लोकेश ट्रेडर्स, एमएस ट्रेडर्स एवं पवन ट्रेडर्स का निरीक्षण किया।