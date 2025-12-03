3 दिन में हटा लें नहीं तो... मथुरा डीएम की चेतावनी के बाद सड़कों पर उतरे अफसर, अतिक्रमणकारियों को दिया अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, मथुरा। काफी समय बाद अब प्रशासन जाम से मुक्ति के लिए कवायद कर रहा है। सोमवार रात सभी विभागों की बैठक के बाद मंगलवार से अधिकारी सड़कों पर उतर आए। सबसे पहले मंडी चौराहा और गोवर्धन चौराहा का निरीक्षण किया। यहां बड़ी संख्या में चौराहा के चारों ओर अतिक्रमण किया गया है। कुछ पक्के निर्माण हैं, तो कुछ अस्थायी निर्माण किया गया है। सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। तीन दिन के बाद कार्रवाई शुरू हो गई। बुधवार को एनएचएआइ के वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रमण करेंगे।

विकास प्राधिकरण, नगर निगम, एनएचएआई के अधिकारियों ने किया सर्वे



शहर में जाम की समस्या विकराल होती जा रही है। मुख्य मार्ग से लेकर लिंक रोड पर भी कई-कई घंटे गाड़ियां जाम में फंसी रहती हैं। जाम के कारण लोग परेशान हो गए हैं। जाम से निजात के लिए डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने कई विभागों के साथ सोमवार रात बैठक की। एक जनवरी से हर हाल में जाम से मुक्ति के उपाय करने को कहा। इसके लिए सबसे व्यस्त मंडी चौराहा और गोवर्धन चौराहा मार्ग चौड़ा होगा। यहां से अतिक्रमण हटेगा, ट्रांसफारमर और बिजली के खंभे भी सड़क में बाधा नहीं बनेंगे।

अतिक्रमण करने वालों को तीन दिन का समय, इसके बाद सीधी कार्रवाई मंगलवार दोपहर नगर आयुक्त जगप्रवेश, एमवीडीए के उपाध्यक्ष एसबी सिंह के साथ ही एनएचएआइ के अधिकारी, बिजली विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। दोनों चौराहों की नापजोख की गई। देखा गया कि बड़े स्तर पर यहां पर अतिक्रमण कर लिया गया है। लोगों ने अपनी दुकानों के आगे भी पक्का निर्माण करा लिया है। यही नहीं, रोडवेज व निजी बसों के साथ ही ई-रिक्शा और आटो भी आधी सड़क के घेरकर खड़े होते हैं। इसके साथ ही ठेल-ढकेल की संख्या अधिक है। इससे सड़क पूरी अतिक्रमण की चपेट में है और निकलते समय वाहन फंस जाते हैं। नगर निगम ने यहां पर एनाउंसमेंट किया और अतिक्रमण करने वालों को तीन दिन में स्वत उसे हटाने की अपील की। कहा कि यदि वह नहीं हटाएंगे तो फिर अतिक्रमण नगर निगम हटाएगा और उसका पूरा खर्चा अतिक्रमण करने वाले से वसूला जाएगा।

आज आएंगे अधिकारी बुधवार को एनएचएआइ के परियोजना निदेशक भी आएंगे, वह भी हाईवे की सर्विस लेन का निरीक्षण करेंगे। डीएम और एसएसपी के साथ उनकी बैठक भी होगी। नगर आयुक्त जग प्रवेश ने बताया कि निरीक्षण कर स्थिति देखी गई है, जो भी अतिक्रमण हैं, उन्हें हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।







एक सप्ताह में तैयार होगी रिपोर्ट डीएम सीपी सिंह ने अधिकारियों को चिन्हित किए गए जाम स्थलों का निरीक्षण कर क्या-क्या करना है। इसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह बाद फिर बैठक होगी। उसमें अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।