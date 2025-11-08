कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 11 नवंबर को होगी ई-लॉटरी, सिलेक्शन नहीं होने पर जमानत राशि मिलेगी वापस

जागरण संवाददाता, मथुरा। अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ई-लाटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 11 नवंबर को जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष कृषि भवन सभागार में ई लाटरी कराई जाएगी।

उप कृषि निदेशक वसंत कुमार दुबे ने बताया कि जिन किसानों की विभिन्न याेजनाओं में कृषि यंत्रों की बुकिंग कंफर्म की जा चुकी है, उन किसानों को ई-लाटरी की आवश्यकता नहीं है। ई-लाटरी में चयनित किसानों को उनके मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची के किसानों को भी इसी प्रकार सूचना दी जाएगी।