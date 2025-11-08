Language
    कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 11 नवंबर को होगी ई-लॉटरी, सिलेक्शन नहीं होने पर जमानत राशि मिलेगी वापस

    By Rakesh Kumar Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:12 AM (IST)

    मथुरा में कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के लिए 11 नवंबर को ई-लॉटरी होगी। उप कृषि निदेशक वसंत कुमार दुबे ने बताया कि चयनित किसानों को मोबाइल पर सूचना दी जाएगी, और बुकिंग करा चुके किसानों को लॉटरी की जरूरत नहीं है। समय पर यंत्र न खरीदने पर प्रतीक्षा सूची से चयन होगा और चयनित न होने पर जमानत राशि वापस मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए ई-लाटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। इसके लिए 11 नवंबर को जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष कृषि भवन सभागार में ई लाटरी कराई जाएगी।

    उप कृषि निदेशक वसंत कुमार दुबे ने बताया कि जिन किसानों की विभिन्न याेजनाओं में कृषि यंत्रों की बुकिंग कंफर्म की जा चुकी है, उन किसानों को ई-लाटरी की आवश्यकता नहीं है। ई-लाटरी में चयनित किसानों को उनके मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची के किसानों को भी इसी प्रकार सूचना दी जाएगी।

    यदि चयनित लाभार्थी ने निर्धारित समयसीमा में यंत्र खरीद नहीं की तो अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई-लाटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित न होने वाले किसान को छह माह में जमानत राशि वापस दी जाएगी।