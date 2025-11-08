प्रेम-प्रसंग में भागी युवती, पुलिस को वीडियो भेजकर बोली- मैंने शादी कर ली है

संवाददाता सूत्र, सुरीर। एक माह पहले दवा लेने जाने की कहकर घर से गई युवती लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी कोई पता न चलने पर स्वजन ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में उसके प्रेम-प्रसंग में लापता होने का पता चलने पर पुलिस ने उसकी बरामदगी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जिसे देख युवती ने पुलिस को वीडियो भेज कर कहा कि उसने शादी कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद शनिवार को प्रेमी युवक के साथ आई युवती ने थाने में बयान दर्ज कराए हैं। पुलिस ने युवती की इच्छा को देखते हुए प्रेमी युवक के सिपुर्द कर दिया। सुरीर के एक गांव की 19 वर्षीय युवती सात अक्टूबर को घर से लापता हो गई थी। पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।