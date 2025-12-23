हाथियों नेे उड़ाई फलों की शानदार दावत, भालुओं को परोसे गए क्रिसमस पर अलग व्यंजन
संवाद सूत्र, फरह (मथुरा)। मंगलवार को संरक्षित हाथी और भालुओं ने अपने केंद्रों में लुभावने व्यंजन के साथ क्रिसमस मनाया। कार्यक्रम के दौरान देखभाल करने वालों के बीच खुशी का माहौल नजर आया। क्रिसमस के रंगों में लिपटे उपहार और सजाए गए बाड़ों से कार्यक्रम यादगार बन गया।
वाइल्डलाइफ एसओएस ने आगरा और मथुरा स्थित अपने केंद्रों में दोपहर को उत्सव मनाया । पेड़ों को घंटियों और सितारों से सजाया गया, जहां सांता क्लॉज के वेश में देखभाल करने वाले कर्मचारी आदि उत्सव में शामिल हुए। पापकार्न, मूंगफली, खजूर, नारियल और शहद से भरे बक्सों को खोजने में जानवरों की जिज्ञासा दिखी।
हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में माया, फूलकली, एम्मा, तारा और सूरज हाथियों ने शाम की सैर के दौरान क्रिसमस के जश्न में भाग लिया। रंग-बिरंगे फलों की दावत का आनंद लिया। हाथी अस्पताल परिसर में भी क्रिसमस मनाया गया, जहां हथिनी बानी को क्रिसमस के लिए विशेष उपहार दिए गए, जिसका उसने बड़े उत्साह से आनंद लिया।
इस दौरान वाइल्डलाइफ एसओएस के सह-संस्थापक और सीईओ, कार्तिक सत्यनारायण, वाइल्डलाइफ एसओएस की सह-संस्थापक- सचिव गीता शेषमणि, वाइल्डलाइफ एसओएस के डायरेक्टर कंजरवेशन प्रोजेक्ट्स, बैजूराज एम.वी आदि मौजूद रहे।
भालुओं ने चखा शहद
आगरा भालू संरक्षण केंद्र में रहने वाले स्लाथ भालू मोगली, रान, मौली, डिजिट, गंभीर और वाल्मीकि ने शहद, खजूर और पॉपकॉर्न का स्वाद चखा।
