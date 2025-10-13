बिजली चोरी का बड़ा खुलासा: अभियान चलाकर छह घरों में पकड़ी, 210 घराें में लगाए स्मार्ट मीटर
बिजली विभाग की तीन टीमों ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर छह घरों में बिजली चोरी पकड़ी। विभाग ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और लोगों से बिजली का सही उपयोग करने की अपील की है। यह अभियान बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से चलाया गया था।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। बिजली विभाग द्वारा छटीकरा विद्युत सब स्टेशन से पोषित क्षेत्रों में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सघन चैकिंग अभियान शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन छह घरों में चोरी पाई गइ जबकि 26 घरों में लोड अधिक मिला। जांच टीम ने छह लोगों के विरूद्ध बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही 210 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए। टीमों द्वारा की जा रही सघन चैकिंग एवं कार्रवाई से क्षेत्र में दिनभर खलबली मची रही।
बिजली विभाग तीन टीमों ने चलाया सघन चेकिंग अभियान
विद्युत वितरण मथुरा के मुख्य अभियंता के निर्देश पर वृंदावन खंड के छटीकरा क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत रविवार से हुई है। पहले दिन छटीकरा एसडीओ संदीप कांत वर्मा एवं वृंदावन एसडीओ संदीप वार्ष्णेय के नेतृत्व में गठित तीन टीमों ने सघन चैकिंग अभियान चलाया। टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ 74 घरों के कनेक्शन चेक किए। इनमें से छह घरों में मीटर को बाईपास कर बिजली चोरी का मामला सामने आया।
टीम ने उनके विरुद्ध बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलाव 26 उपभोक्ता ऐसे मिले जिनके यहां बिजली का लोड स्वीकृत भार से अधिक पाया गया। उनका लोड मौके पर ही बढ़ाया गया। 46 उपभोक्ताओं के मीटर घरों के अंदर लगे पाए जाने पर उन्हें घर के बाहर किया गया।
छह घरों में बिजली चोरी पकड़ी, टीमों ने 210 घरों में लगाए स्मार्ट मीटर
एसडीओ संदीप वार्ष्णेय ने बताया कि छटीकरा क्षेत्र में सघन चैकिंग अभियान एक माह चलेगा। इसमें घर-घर बिजली मीटर, चोरी और लोड की जांच की जाएगी। पहले दिन रविवार को छह लोग बिजली चोरी करते पाए गए। उनके विरूद्ध एफआइआर दर्ज की गई है। 210 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए गए। साढ़े छह लाख रुपये राजस्व की वसूली भी की गई है।
