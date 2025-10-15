बिजली चोरों के खिलाफ विभाग का धावा: 20 लाख रुपये वसूले, बड़े बकाएदारों के कनेक्शन काटे

Language
    By Ravi Prakash Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    कोसीकलां में बिजली विभाग ने बकाया वसूली और चोरी रोकने के लिए बड़ा अभियान चलाया। 27 टीमों ने ट्रांसफार्मरों और कनेक्शनों की जांच की, मौके पर ही 20 लाख रुपये वसूले और 20 बड़े बकाएदारों के कनेक्शन काटे। अधिशासी अभियंता ने बताया कि बकाया उपभोक्ताओं को दो दिन की मोहलत दी गई है। खराब मीटर बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

    बिजली विभाग की टीम।

    संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां/मथुरा। विद्युत विभाग ने मंगलवार को चोरी रोकने और बकाया वसूली के लिए नगर में बड़ा अभियान चलाया। सैनेटाइजेशन अभियान के तहत विभाग ने 27 जांच टीमें उतारीं, जिन्होंने पूरे दिन ट्रांसफार्मरों और कनेक्शनों की जांच की। अभियान के दौरान टीमों ने मौके पर ही करीब 20 लाख रुपये की वसूली की, जबकि 20 बड़े बकाएदारों के कनेक्शन काट दिए गए।

    27 टीमों ने कस्बे के हर ट्रांसफारमर पर की जांच, 20 बकाएदारों के काट दिए बिजली कनेक्शन


    अचानक हुई इस कार्रवाई से नगर से लेकर देहात तक खलबली मच गई है। अधिशासी अभियंता एसपी सिंह ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बकाए हैं, उन्हें दो दिन की मोहलत दी गई है। तय समय में भुगतान न करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। जांच के दौरान टीमों को करीब 140 मीटर खराब मिले, जिन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    एपी सिंह ने बताया कि नगर में फिलहाल 40 प्रतिशत लाइन लास है, जिसे घटाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। अभियान में एसडीओ कोसीकलां मनीष कुमार, एसडीओ छाता रवि रंजन और एसडीओ चौमुहां सर्वज्ञ श्रीवास्तव की टीमों ने भाग लिया।