दीपावली पर बोनस और मिठाई नहीं मिली तो यूपी के बस चालकों का फूटा गुस्सा, अधिकारियों से कह दी ये बड़ी बात

संवाद सहयोगी, वृंदावन। महानगर में चल रही ई बसों के चालकों ने नगर स्थित डिपो के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। चालकों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हुए कहा कि दीपावली पर चालकों और परिचालकों को न तो बोनस मिला और न ही मिठाई वितरित की गई। जबकि वह त्योहार के दिन भी अवकाश न लेते हुए कार्य कर रहे हैं।



सोमवार सुबह नगर विकास विभाग द्वारा संचालित ई बसों के चालकों ने डिपो के गेट के पर प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। चालक राजकुमार एवं मनोज कुमार ने कहा कि कंपनी नियम के अनुसार कर्मचारियों को बोनस और मिठाई दीपावली पर दी जानी चाहिए, जैसा कि अन्य कंपनियों में दी जाती है। लेकिन, डिपो के अधिकारियों को दीवाली पर मिठाई बांटी गई, चालक एवं परिचालकों की अनदेखी की गई, जो कि गलत है। उन्होंने मांग की है कि त्योहार का बोनस एवं मिठाई दी जाए।