दीपावली पर बोनस और मिठाई नहीं मिली तो यूपी के बस चालकों का फूटा गुस्सा, अधिकारियों से कह दी ये बड़ी बात
वृंदावन में ई-बस चालकों ने दीपावली पर बोनस और मिठाई न मिलने पर डिपो के गेट पर प्रदर्शन किया। चालकों ने अधिकारियों से शिकायत की कि कंपनी नियमों के अनुसार उन्हें बोनस और मिठाई मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें अनदेखा किया गया। उन्होंने त्योहार का बोनस और मिठाई देने की मांग की। डिपो प्रबंधक ने बताया कि नई कंपनी को जिम्मेदारी मिलने के कारण यह समस्या हुई है।
संवाद सहयोगी, वृंदावन। महानगर में चल रही ई बसों के चालकों ने नगर स्थित डिपो के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। चालकों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हुए कहा कि दीपावली पर चालकों और परिचालकों को न तो बोनस मिला और न ही मिठाई वितरित की गई। जबकि वह त्योहार के दिन भी अवकाश न लेते हुए कार्य कर रहे हैं।
सोमवार सुबह नगर विकास विभाग द्वारा संचालित ई बसों के चालकों ने डिपो के गेट के पर प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। चालक राजकुमार एवं मनोज कुमार ने कहा कि कंपनी नियम के अनुसार कर्मचारियों को बोनस और मिठाई दीपावली पर दी जानी चाहिए, जैसा कि अन्य कंपनियों में दी जाती है। लेकिन, डिपो के अधिकारियों को दीवाली पर मिठाई बांटी गई, चालक एवं परिचालकों की अनदेखी की गई, जो कि गलत है। उन्होंने मांग की है कि त्योहार का बोनस एवं मिठाई दी जाए।
ई बस डिपो के प्रबंधक बलराम सिंह ने बताया कि ई बसों का संचालन पहले कंपासी कंपनी द्वारा किया जाता था। लेकिन, चालक एवं परिचालक को समय पर वेतन भुगतान न करने पर कंपनी को बदल दिया गया है।
कंपासी के स्थान पर अब 27 सितंबर से हाउसकीपिंग का कार्य करने वाली कंपनी बीवीजी को जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी के कार्य की अभी शुरुआत है, इसलिए चालकों को बोनस एवं मिठाई नहीं मिल पाई है। प्रदर्शन करने वालों में ई बस चालक मनोज, चंद्रवीर, दुंष्यंत कुमार, अनूप, उदयवीर सिंह मौजूद रहे।
