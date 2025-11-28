Electricity Bill: DVVNL कर रहा सिस्टम अपडेट, बकाया बिल चुकाने में मिलेगी अब अतिरिक्त छूट

तीन माह की इस योजना में तीन चरण में उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। इस योजना के लिए सभी एप एवं अन्य सिस्टम अपडेट करने का कार्य होगा। इसके तहत शनिवार रात 10 बजे से 14 घंटे के लिए निगम की सुविधाएं बंद रहेंगी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) बड़ी योजना लेकर आया है। राहत योजना के तहत अधिभार में 100 प्रतिशत छूट से लेकर मूल राशि में भी 25 प्रतिशत छूट लेकर आया है।

मुख्य अभियंता राजीव गर्ग ने बताया, एक दिसंबर से 28 फरवरी तक निगम द्वारा राहत योजना लागू की जा रही है। इसके तहत 2025 से पहले के बकाएदारों को विशेष छूट दी जाएगी।

इसके लिए निगम द्वारा आनलाइन एप एवं अन्य सिस्टम के प्रोग्राम अपडेट किए जाने का कार्य किया जाना है। ये कार्य शनिवार रात 10 बजे से रविवार दोपहर 12 बजे तक निगम की सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

लगातार 14 घंटे तक उपभोक्ता बिलिंग प्रणाली, ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल एवं यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप पर उपलब्ध सभी आनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। बिल भुगतान, स्मार्ट मीटर रिचार्ज, बिल जेनरेशन, भार वृद्धि आदि सुविधाएं बाधित रहेंगी।

इस असुविधा से बचने के लिए उपभोक्ता अपने बिल पहले ही जमा कर दें। वहीं अन्य जरूरी काम भी शनिवार को निर्धारित समय तक पूर्ण कर लें। किसी भी सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।