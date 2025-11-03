मथुरा में नशे में धुत फौजी का हंगामा, पुलिसकर्मी से हाथापाई कर फाड़ी वर्दी
मथुरा में एक नशे में धुत फौजी ने पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की और उसकी वर्दी फाड़ दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने फौजी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। सदर थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित एक फौजी ने शराब के नशे में रविवार रात को जमकर उत्पात मचाया। राहगीरों से गाली-गलौच करके मारपीट की। अंडे की ढकेल पलट दी। सूचना पर पहुंची पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई कर दी। वर्दी फाड़ दी। चार पुलिस कर्मियों ने उसे संभाला। फिर उठाकर थाने ले गए। पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उसे सेना के अधिकारियों के सिपुर्द कर दिया।
रविवार रात आठ बजे शराब के नशे में एक फौजी सिविल लाइंस स्थित राहगीरों से गाली-गलौच कर रहा था। कुछ राहगीरों ने विरोध जताया तो उनके साथ मारपीट कर दी। पास ही स्थित अंडे की ढकेल के पास पहुंचे शराबी युवक की ढकेल संचालक से कहासुनी हो गई। उसने ढकेल पलट दी।
सदर पुलिस को दी सूचना
हंगामे को देख आसपास के लोगों ने सदर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर नशे में धुत युवक उनसे भी उलझ गया। उसने एक सिपाही की वर्दी फाड़ दी और धक्का-मुक्की करने लगा। आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
कुछ ही देर में अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और किसी तरह युवक को काबू में किया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर चिकित्सकीय परीक्षण कराया। पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया।
सदर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि युवक ने अपना नाम राजन निवासी बिहार बताया है। वह सेना में नौकरी करता है। सेना के अधिकारियों को बुलाकर नियमानुसार युवक को उनके सिपुर्द कर दिया गया।
