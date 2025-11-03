मथुरा में नशे में धुत फौजी का हंगामा, पुलिसकर्मी से हाथापाई कर फाड़ी वर्दी

जागरण संवाददाता, मथुरा। सदर थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित एक फौजी ने शराब के नशे में रविवार रात को जमकर उत्पात मचाया। राहगीरों से गाली-गलौच करके मारपीट की। अंडे की ढकेल पलट दी। सूचना पर पहुंची पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई कर दी। वर्दी फाड़ दी। चार पुलिस कर्मियों ने उसे संभाला। फिर उठाकर थाने ले गए। पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उसे सेना के अधिकारियों के सिपुर्द कर दिया।

रविवार रात आठ बजे शराब के नशे में एक फौजी सिविल लाइंस स्थित राहगीरों से गाली-गलौच कर रहा था। कुछ राहगीरों ने विरोध जताया तो उनके साथ मारपीट कर दी। पास ही स्थित अंडे की ढकेल के पास पहुंचे शराबी युवक की ढकेल संचालक से कहासुनी हो गई। उसने ढकेल पलट दी।

सदर पुलिस को दी सूचना हंगामे को देख आसपास के लोगों ने सदर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर नशे में धुत युवक उनसे भी उलझ गया। उसने एक सिपाही की वर्दी फाड़ दी और धक्का-मुक्की करने लगा। आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।