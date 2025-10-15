नशे में धुत फौजी ने पेट्रोल पंप कर्मी पर तानी पिस्टल, इस छोटी से बात पर हो गया बवाल

संवाद सूत्र, महावन। जमुनापार के लक्ष्मीनगर क्षेत्र स्थित चंद्रावलि पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात दस बजे एक कार चालक पेट्रोल भरवाने पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मी एवं कार चालक के बीच कहासुनी हो गई। इसमें कार चालक ने पिस्टल निकाल कर पंप कर्मी को धमका दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी जानकारी थाना जमुनापार पुलिस को दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देख युवक की पहचान की।

कार लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा नवरत्न निवासी प्रताप नगर सेना में कार्यरत हैं। मंगलवार रात दस बजे शराब के नशे में कार लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल भरवाने के लिए कार को खड़ा कर दिया। पेट्रोल पंप कर्मी हरिओम पेट्रोल डालने पहुंचे। फौजी ने पंप कर्मी से अभद्रता के साथ गाली-गलौच कर दी। पंप कर्मी ने विरोध जताया तो फौजी ने कार से पिस्टल निकाल कर उनके ऊपर तान दी।