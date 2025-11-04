Language
    नशे में धुत फौजी का हंगामा, मथुरा पुलिस भी परेशान! हाथापाई कर वर्दी फाड़ी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:43 AM (IST)

    मथुरा में एक फौजी ने शराब के नशे में सिविल लाइंस पर उत्पात मचाया। राहगीरों से मारपीट की और अंडे की ढकेल पलट दी। पुलिस के पहुंचने पर उनसे भी हाथापाई की और वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने उसे काबू में करके चिकित्सीय परीक्षण कराया और सेना के अधिकारियों को सौंप दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    Hero Image

    शराब के नशे में फौजी ने किया हंगामा। वीडियो से ली तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। सदर थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित एक फौजी ने शराब के नशे में रविवार रात को जमकर उत्पात मचाया। राहगीरों से गाली-गलौच करके मारपीट की। अंडे की ढकेल पलट दी। सूचना पर पहुंची पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई कर दी। वर्दी फाड़ दी। चार पुलिस कर्मियों ने उसे संभाला। फिर उठाकर थाने ले गए। पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उसे सेना के अधिकारियों के सिपुर्द कर दिया।

    सिविल लाइंस पर उत्पात मचाकर राहगीरों से की मारपीट

     

    रविवार रात आठ बजे शराब के नशे में एक फौजी सिविल लाइंस स्थित राहगीरों से गाली-गलौच कर रहा था। कुछ राहगीरों ने विरोध जताया तो उनके साथ मारपीट कर दी। पास ही स्थित अंडे की ढकेल के पास पहुंचे शराबी युवक की ढकेल संचालक से कहासुनी हो गई। उसने ढकेल पलट दी। हंगामे को देख आसपास के लोगों ने सदर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर नशे में धुत युवक उनसे भी उलझ गया। उसने एक सिपाही की वर्दी फाड़ दी और धक्का-मुक्की करने लगा।

     

    अंडे की ढकेल पलटी, चार पुलिस कर्मी उठाकर ले गए थाने

     

    आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही देर में अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और किसी तरह युवक को काबू में किया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर चिकित्सकीय परीक्षण कराया। पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। सदर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार ने बताया कि युवक ने अपना नाम राजन निवासी बिहार से बताया है। वह सेना में नौकरी करता है। सेना के अधिकारियों को बुलाकर नियमानुसार युवक को उनके सिपुर्द कर दिया गया।