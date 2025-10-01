Language
    Yamuna Expressway Accident: नोएडा से कानपुर जा रही बस पलटने से 13 यात्री घायल, यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    मथुरा के बलदेव गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई जिसमें 13 यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना माइल स्टोन 131 के पास हुई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। बस नोएडा से कानपुर जा रही थी।

    हादसे के बाद पलटी बस, मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। बलदेव के गांव आगई के समीप यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 131 पर मंगलवार रात तेज रफ्तार डबल टेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है।

    नोएडा से कानपुर जा रही थी बस

    यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस नोएडा से कानपुर जा रही थी। बलदेव के गांव आगई के समीप चालक को झपकी आने से बस डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई।

    हादसे में ये हुए घायल

    हादसे में मीरा देवी निवासी तुरकीपुर औरैया, सुशीला, मदन सिंह, साहिल खान, शौकीन खान निवासी जालौन, मानसी निवासी शुक्लागंज उन्नाव, आराधना अकबरपुर कानपुर देहात, आदिल निवासी रावतपुर कानपुर, कुर्मीदा, अमन निवासी इटोरा जालौन, यूनुस निवासी शाहगंज जालौन, प्रमोद यादव निवासी फतेहपुर, अरविंद सिंह निवासी पटेल नगर कानपुर, शारून निवासी अकबरपुर कानपुर नगर आदि गंभीर घायल हो गए। सुरक्षित यात्रियों को अन्य बस के माध्यम से गंतव्य के लिए भेजा।

    पुलिस ने दी जानकारी

    बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान ने बताया कि प्रथमदृष्टया चालक को झपकी आने से घटना हुई है। 16 वर्षीय आदिल के हाथ व 18 वर्षीय अमन के पैर में फैक्चर हो गया है। 