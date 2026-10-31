श्रीकृष्ण जन्मस्थान में दान की धातु की वैज्ञानिक जांच शुरू, पारदर्शिता और विश्वसनीयता होगी तय

जागरण संवाददाता, मथुरा। भगवान श्रीकृष्ण के श्रीचरणों में अर्पित की जाने वाली प्रत्येक भेंट का अपना धार्मिक और भावनात्मक महत्व है। श्रद्धालु जिस विश्वास के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार धातु व अन्य सामग्री दान करते हैं, उस विश्वास की मर्यादा बनाए रखना भी मंदिर प्रबंधन का महत्वपूर्ण दायित्व है। इसी भावना को व्यवहार में उतारते हुए श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने दान में प्राप्त होने वाली धातु सामग्री की शुद्धता की वैज्ञानिक जांच की नई व्यवस्था प्रारंभ की है। शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में कंप्यूटराइज्ड धातु परीक्षण मशीन का शुभारंभ किया गया।

ट्रस्टी श्यामसुंदर चौधरी, सचिव कपिल शर्मा, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी की उपस्थिति में प्रारंभ हुई इस व्यवस्था के अंतर्गत अब श्रद्धालुओं द्वारा दान में अर्पित की जाने वाली धातु की मौके पर ही जांच संभव होगी। परीक्षण के माध्यम से धातु की शुद्धता, उसमें सम्मिलित विभिन्न धातुओं की मात्रा का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।

श्रद्धालुओं द्वारा दान में अर्पित की जाने वाली धातु की मौके पर ही होगी जांच संभव कपिल शर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य दान प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। अब श्रद्धालु के सामने ही दान में प्राप्त धातु का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के परिणाम के आधार पर दान स्वीकार कर रसीद जारी की जाएगी। जांच रिपोर्ट की एक प्रति दानदाता को भी उपलब्ध कराई जाएगी।