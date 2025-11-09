अलाव जलाएं और तिरपाल डालें, रात में गोशाला पहुंचे DM सीपी सिंह ने दिए गायों को सर्दी से बचाने के आदेश
मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने छाता और गोवर्धन तहसील की गोशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गोवंश को ठंड से बचाने के लिए तिरपाल से ढकने, पुआल बिछाने और अलाव जलाने के निर्देश दिए। उन्होंने गोशालाओं में चारा, पानी और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और बीमार गोवंश का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा।
जागरण संवाददाता, मथुरा। तीन दिन से ठंड के तेवर आक्रामक हो गए हैं। बर्फीली हवा से आमजन ही नहीं पशु, पक्षी भी व्याकुल होने लगे हैं। ऐसे में गोशालाओं में व्यवस्था देखने के लिए निकले। सबसे पहले छाता की वृहद गोशाला का निरीक्षण किया। संचालक को गोवंशी को सर्दी से बचाने के इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए।
छाता क्षेत्र के सिहाना स्थित वृहद गोसंरक्षण केंद्र का किया निरीक्षण
डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने शनिवार रात नौ बजे तहसील छाता के गांव सिहाना व तहसील गोवर्धन के गांव सहार स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने ने हरा-चारा, भूसा, खर, चोकर, पानी, साफ-सफाई, शेड आदि का जायजा लिया। ठंड के दृष्टिगत गोशालाओं के शेड को तिरपाल से ढकने के निर्देश दिए।
सर्द हवा से बचाव के लिए तिरपाल व धुआं कराने के दिए निर्देश
डीएम ने कहा कि जमीन पर पुआल, भूसा या पेड़ की पत्तियां बिछाएं ताकि गोवंशी को ठंड न लगे। गोशाला के दरवाजों और खिड़कियों पर बोरे लगाएं ताकि ठंडी हवा का प्रवेश रोका जा सके। डीएम ने नियमित अंतराल पर अलाव जलाने, गोवंशी की नियमित जांच कराने व ठंड के मौसम में बीमार होने वाले गोवंशी का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। निरीक्षण में ग्राम प्रधान तुलाराम ने बताया कि गोशाला में 310 गोवंश है।
