मथुरा में पशु चराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे चलने से मची भगदड़; छह घायल

जागरण संवाददाता, मथुरा। सदर थाना क्षेत्र में पशु चराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे चले। इसमें दोनों पक्षों के छह लोग घायल हो गए है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पशु चराने को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, छह घायल

माधोपुर के समीप वेटेरिनरी विवि की काफी जमीन है। इस पर आसपास के लोगों के पशु चरने चले जाते हैं। बताते हैं कि इसको लेकर वेटेरिनरी विवि प्रशासन से यादवों के पशु चराने की शिकायते की जाती है,जबकि माधोपुर के लोगों के भी पशु वहां चर आते हैं। इसी बात को लेकर सर्वेश यादव व जाटव समाज के मैदान सिंह के मध्य गुरुवार सुबह कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट होने लगी। जमकर लाठी, डंडे चलने के साथ ही ईटें फिंकी।