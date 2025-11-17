Language
    Dhirendra Krishna Shastri: बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बांकेबिहारी से की हिंदू राष्ट्र की कामना, मंदिर में जलाया दीपक

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:51 AM (IST)

    दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वृंदावन में किया। उन्होंने बांकेबिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना कर हिंदू राष्ट्र की कामना की। धर्मध्वज अब दाऊजी मंदिर में समर्पित किया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालु शास्त्री के साथ मंदिर पहुंचे।

    Hero Image

    बांकेबिहारी मंदिर में पूजा के दौरान बागेश्वर धाम बाबा।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। दिल्ली से शुरू हुई सनातन हंदू एकता पदयात्रा का रविवार शाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन व पूजन कर समापन किया। पदयात्रा का धर्मध्वज बांकेबिहारी को समर्पित करना था। लेकिन, मंदिर में धर्मध्वज समर्पित करने की परंपरा न होने के कारण अब ये ध्वज दाऊजी मंदिर में समर्पित किया जाएगा। उन्होंने दीपक जलाकर ठाकुर बांकेबिहारी से हिंदू राष्ट्र घोषित होने की कामना की।

    दाऊजी में अर्पित होगा धर्मध्वज, बांकेबिहारी के समक्ष आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने जलाया दीपक


    बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर रविवार शाम साढ़े आठ बजे ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचे। वह समापन स्थल से करीब साढ़े पांच बजे मंदिर के लिए निकले, इस दौरान उनके साथ हजारों की भीड़ हो गई। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर 25 हजार से अधिक श्रद्धालु उन्हें देखने के लिए एकत्र हो गए। इस पर अचानक पदयात्रा का रूट बदलकर ओमेक्स के पीछे रामताल मार्ग होेते हुए सुनरख मार्ग, परिक्रमा मार्ग हो गया। परिक्रमा मार्ग में भी भीड़ हजारों की हो गई। वह मंदिर में पहुंचे, तो यहां पहले से हजारों की भीड़ थी।

     

    पांच लोग पहुंचे मंदिर

     

    सुरक्षाघेरे में वीआपी कटहरे में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, वैष्णवाचार्य पुंडरीक गोस्वामी, आचार्य इंद्रेश समेत पांच लोग पहुंचे। मंदिर सेवायतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पूजा-अर्चना कराई। उन्होंने आराध्य के सामने दीपक जलाकर हिंदू राष्ट्र की मनौती मांगी। पदयात्रा समापन की घोषणा कर वह आगरा के लिए रवाना हो गए।