Dharmendra: शोले का 'वीरू' सबको रुला गया, Fans ने किया हवन और शांति पाठ; मृत्यु भोज में शामिल हुए 10 हजार लोग

संवाद सूत्र, जागरण बलदेव (मथुरा)। बॉलीवुड में हीमैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र देओल के 24 नवंबर को देहांत होने के गांव सेलखेड़ा में उनके प्रशंसकों ने अनोखी पहल की। नामचीन पहलवान भारत केसरी स्वर्गीय फूली सिंह की धरा पर धर्मेंद्र देओल की आत्मा शांति के लिए फैंस ने हवन यज्ञ व पूजा अर्चना शनिवार को की। इसके बाद सैकड़ो लोगों ने धर्मेद्र देओल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि व पुष्प अर्पित किए।

ग्रामीणों ने कविता के माध्यम से शोक संवेदना जाहिर की। आयोजकों ने डेढ़ दर्जन गांव में जाकर मृत्यु सहभोज का निमंत्रण दिया था। सहभोज में 10 से 12 हजार लोग शामिल हुए। धर्मेंद्र देओल की प्रसिद्ध फिल्म शोले दिखाने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई गई।

शोले को हर कोई नम आंखों से देख उन्हें याद कर रहा था। गांव की बैठी सरदारी ने उनके फेमस डायलॉग भी देखे। कार्यक्रम आयोजक गोपाल सिंह पहलवान व पूर्व नायब सूबेदार लाखन पहलवान ने बताया प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेद्र देओल के फिल्मों को देखकर हम गौरवान्वित हुए।

हीमैन हम सभी के चहेते थे। उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष रालोद रामवीर सिंह भरंगर, जुगेंद्र पहलवान, सूरजपाल, बॉबी सिंह, तूफान सिंह, पूरन दरोगा, हरकम सिंह सूबेदार, राजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे।



