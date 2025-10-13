धनतेरस से पहले ज्वैलरी बाजार में चमक: सोना-चांदी के लाइट वेट कंगन, ब्रेसलेट और कुंडल बने पहली पसंद

Language
    By Raja Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    दीपावली और धनतेरस से पहले मथुरा के ज्वैलरी बाजार में रौनक है। ग्राहकों की भीड़ सोना-चांदी खरीदने और एडवांस बुकिंग कराने में जुटी है। ज्वैलर्स आकर्षक ऑफर दे रहे हैं, जिससे ग्राहकों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। महिलाएं हल्के वजन के आभूषण पसंद कर रही हैं। धनतेरस के शुभ मुहूर्त को देखते हुए बुकिंग में तेजी आई है।

    धनतेरस के लिए आभूषण देखते ग्राहक। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। दीपावली और धनतेरस की तैयारियों के बीच रविवार को शहर के ज्वैलरी बाजारों में खासा उत्साह देखने को मिला। छुट्टी के दिन लोगों ने बचत से सोना-चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने व एडवांस में बुकिंग कराने पर रुचि दिखाई। इससे दुकानों में सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ जुटी रही।

    ज्वैलर्स के ऑफर्स से बढ़ी ग्राहकों की दिलचस्पी, एडवांस बुकिंग में बढ़ोतरी

     

    पांच दिवसीय दीप उत्सव के दिन जैसे नजदीक आ रहे हैं, बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही हैं। छुट्टी के दिन रविवार को होलीगेट, चौक बाजार, घीयामंडी, कृष्णानगर, छत्ता बाजार, रंगेश्वर बाजार, टाउनशिप, सौंख रोड, मंडी चौराहा और गोवर्धन चौराहा सहित प्रमुख बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। त्योहार के शुभ अवसर पर लोग सोना-चांदी में निवेश को बेहतर मान रहे हैं।

     

    हल्के वजन के कंगन, ब्रेसलेट, कुंडल महिलाओं की बन रहे पहली पसंद

     

    महिलाओं की पसंद में हल्के वजन के डिजाइनर आइटम, कंगन, ब्रेसलेट, कुंडल, हार, चेन और सिक्के आदि बनवाए जा रहे हैं। धौलीप्याऊ स्थित श्याम सुंदर ज्वैलर्स के सौरभ अग्रवाल ने बताया कि दीपावली सीजन के लिए 999 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने के सिक्के उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनकी खरीद पर ग्राहकों को स्कूटी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य उपहारों वाले लकी ड्रॉ में भाग लेने का मौका मिलेगा। यह ऑफर 15 दिसंबर तक मान्य रहेगा।

    समृद्धि ज्वैलर्स के संचालक गोविंद गर्ग ने बताया कि दीपावली तक 6.9 प्रतिशत मेकिंग चार्ज का फ्लैट ऑफर ग्राहकों को दिया जा रहा है। साथ ही, पुराने ग्राहकों को अतिरिक्त उपहार भी प्रदान किए जा रहे हैं।

    श्यामलाल बुलाकीदास सर्राफ के अखिल मित्तल ने बताया कि ग्राहकों को 5.99 प्रतिशत (जीएसटी सहित) मेकिंग चार्ज पर खरीदारी की सुविधा दी जा रही है। हर एक लाख की खरीद पर उपहार और लकी कूपन दिए जा रहे हैं। इनसे ग्राहक मिक्सी, माइक्रोवेव, ग्राइंडर जैसे इनाम जीत सकते हैं।

    अभी से ऑर्डर दे रहे ग्राहक

     

    स्वर्णकारों का कहना है कि धनतेरस और दीपावली के शुभ मुहूर्त को देखते हुए वायदा बुकिंग बढ़ी है। लोग अभी से आर्डर देकर अपने मनपसंद डिजाइन सुरक्षित कर रहे हैं। महंगाई के बावजूद सोना-चांदी की चमक बरकरार है। बाजारों में खरीदारी भले सीमित हो, पर उत्साह पूरे दीपोत्सव के रंगों में रंगा नजर आ रहा है।