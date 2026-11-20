जागरण संवाददाता, मथुरा। चार महीने से मांगलिक आयोजनों पर लगा विराम अब समाप्त होने जा रहा है। देवोत्थान एकादशी के साथ ही विवाह की शहनाइयां गूंजने लगेंगी और घरों में शुभ संस्कारों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मंदिरों में जहां तुलसी-शालिग्राम विवाह की धूम रहेगी, वहीं वैवाहिक आयोजन करने वाले परिवारों में भी उत्साह दिखाई देने लगा है। नवंबर और दिसंबर में विवाह के कुल 11 शुभ मुहूर्त मिलने से सहालग के बाजार में भी रौनक लौटने की उम्मीद है।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्यों का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में तुलसी-शालिग्राम विवाह भी आयोजित किया जाता है।

ज्योतिषाचार्य कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी और साहित्य आचार्य शरद चतुर्वेदी के अनुसार, एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 7.15 बजे शुरू होकर 21 नवंबर को सुबह 6.31 बजे तक रहेगी। अधिकांश स्थानों पर 21 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन होगा।