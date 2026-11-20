संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के कोष पहले की अपेक्षा बढ़ने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अब इसी कोष का लापरवाही के कारण दुरुपयोग भी हो रहा है। पिछले वर्ष उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति की ओर से गलियारा के लिए भूमि ठाकुर जी के नाम खरीदी गई।

छह रजिस्ट्री ऐसी थीं, जिन्हें खरीदने पर लगभग 11 लाख रुपये टीडीएस जमा करना था, लेकिन जमा नहीं हुआ। आयकर विभाग को मंदिर कोष से डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना दिया गया। मंदिर की सावधि जमा पर मिले करीब 27 करोड़ रुपये ब्याज को भी खर्च नहीं किया गया। इस पर साढ़े चार करोड़ रुपये का टैक्स देना पड़ा। अब मंदिर सेवायतों ने समिति की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन के सेवायत सदस्य रजत गोस्वामी ने कहा समिति ने मंदिर गलियारा के लिए इसके दायरे में आने वाले भवनों के अधिग्रहण के लिए इसकी रजिस्ट्री मंदिर के नाम करवाने की व्यवस्था की। इसके लिए समिति अध्यक्ष अशोक कुमार ने एक उपसमिति का गठन किया। समिति सदस्य सेवानिवृत्त जिला जज मुकेश मिश्र, सचिव डीएम सीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पंकज वर्मा के अलावा विप्रा के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया।

पिछले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आठ भवनों की रजिस्ट्री मंदिर के नाम हुईं। इनके लिए भवन स्वामियों को 11.98 करोड़ का भुगतान मंदिर कोष से किया गया। दो रजिस्ट्री 50 लाख रुपये से कम से थीं, इसलिए टीडीएस की श्रेणी में नहीं हैं। बाकी छह रजिस्ट्री का करीब 11 लाख रुपये एक प्रतिशत के हिसाब से टीडीएस था, इसे काटकर भवनस्वामी को भुगतान करना था।