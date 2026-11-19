जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता क्षेत्र में हाईवे पर सेमरी के पास गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला और उसकी तीन वर्षीय बेटी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाइक चला रहा महिला का पति हादसे में घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।

पवन कुमार अपनी पत्नी मीनाक्षी और तीन वर्षीय बेटी वंशिका के साथ बाइक से जा रहे थे। जैसे ही वे थाना छाता क्षेत्र में सेमरी के पास हाईवे पर पहुंचे, तभी ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर जा गिरे। हादसे में मीनाक्षी और उनकी बेटी वंशिका की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।