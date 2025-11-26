Banke Bihari Mandir: बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालु पर हमला, सेवायत ने फोड़ा सिर
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में विहार पंचमी के अवसर पर एक दुखद घटना घटी। पंजाब के राजन अरोड़ा नामक एक 60 वर्षीय श्रद्धालु को कथित तौर पर एक सेवायत ने धक्का-मुक्की में घायल कर दिया। आरोप है कि पैसे न देने पर सेवायत ने उन पर हमला किया। घायल होने के बावजूद, अरोड़ा दर्शन करने की विनती करते रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में विहार पंचमी और प्राकट्योत्सव की भीड़ के बीच मंगलवार शाम एक बुजुर्ग श्रद्धालु के लहूलुहान होने की पीड़ादायक घटना सामने आई। पंजाब के राजन अरोड़ा को कथित रूप से सेवायत ने धक्कामुक्की के बीच कई वार कर घायल कर दिया। खून बहते रहने पर भी 60 वर्षीय बुजुर्ग श्रद्धालु बार-बार यही विनती करता रहा कि मार तो लिया, अब कम से कम दर्शन तो करा दो…।
बांकेबिहारी मंदिर में मंगलवार शाम सात बजे की घटना
मंगलवार शाम लगभग सात बजे बांके बिहारी मंदिर का वातावरण विहार पंचमी और ठाकुरजी के प्राकट्योत्सव की उमंग में सराबोर था। इसी दौरान मूल रूप से पंजाब के अमृतसर निवासी 60 वर्षीय राजन अरोड़ा, जो वर्षों से वृंदावन में रहकर भक्ति करते हैं। राजन अरोड़ा ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में जगमोहन की सीढ़ियों पर प्रतिबंध होने के बावजूद कुछ लोग ऊपर जाकर दर्शन कर रहे थे। एक जानकार गुरुभाई भी ऊपर चढ़ गया। ऐसे में भाव उठा तो ऊपर चढ़ने लगा। यह ज्ञात नहीं था कि रुपये देने पर ही जगमोहन से दर्शन कर सकते हैं।
सूचना पर पहुंची पुलिस, आरोपित सेवायत फरार, खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज
आरोप है कि इस दौरान रुपये न देने पर एक सेवायत ने धकियाना शुरू कर दिया। इस दौरान धक्कामुक्की में चश्मा संभालने लगा। तभी अचानक किसी वस्तु या हथियार से सिर पर चार–पांच भारी वार कर दिए गए। राजन अरोड़ा ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि किस हथियार से वार हुआ है। पर इतना याद है कि वार के तुरंत बाद सिर से खून बहने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
चौकी प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं।
