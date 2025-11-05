देव दीपावली पर मथुरा में यमुना के घाट दीपों से होंगे जगमग, ये है मान्यता

जागरण संवाददाता, मथुरा। देव दीपावली महोत्सव समिति द्वारा देव दीपावली महोत्सव का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को किया जाएगा। घाटों को सवा लाख दीपों से जगमग किया जाएगा। प्रयाग घाट स्थित सरस्वती भवन में हुई बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।

समिति के पदाधिकारी गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि आयोजन की तैयारी कर ली गई है। घाटों को सजाया जाएगा। 25 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। इनमें से छह घाट यमुना पार के होंगे। मुख्य आयोजन राजा घाट पर होगा। हार्न बजाकर दीप जलाने का संदेश दिया जाएगा। शाम पांच बजे से आयोजन किया जाएगा। दीपक जलाने की व्यवस्था समिति के सदस्यों व स्कूल के बच्चों पर होगी। राजा घाट पर भजन संध्या होगी। दीपदान करने से देवता व पूर्वज खुश होते हैं।