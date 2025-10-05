Language
    यूपी में 150 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर को किया जा रहा ध्वस्त, CM Yogi को लिखा गया ये लेटर

    By Vipin Parashar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    वृंदावन में श्रृंगारवट मंदिर के निकट स्थित लगभग 150 वर्ष पुराने राधादामोदर देव मंदिर की संपत्ति को नष्ट करने की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है। अधिवक्ता प्रह्लाद शुक्ला ने मंदिर की संपत्ति को अवैध रूप से बेचने और अवशेषों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय ने संपत्ति की रक्षा का आदेश दिया है फिर भी निर्माण कार्य जारी है।

    डेढ़ सौ वर्ष प्राचीन मंदिर को किया जा रहा ध्वस्त, मुख्यमंत्री से शिकायत

    जागरण संवाददाता, वृंदावन। श्रृंगारवट मंदिर के करीब डेढ़ सौ वर्ष प्राचीन राधादामोदर देव मंदिर की संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रह्लाद शुक्ला ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है।सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता प्रह्लाद शुक्ला ने कहा बनखंडी महादेव के समीप व्यासघेरा में प्राचीन राधादमाोदर देव मंदिर की संपत्ति को अनाधिकृत तरीके से बेचने, मंदिर के अवशेष गर्भगृह, जगमोहन, चौक, भंडारण, कोठरियां को तोड़ने की शिकायत मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ से की है।

    उन्होंने पत्र में कहा है कि उन्होंने लिखित व मौखिक रूप से स्थान अधिकारियों से शिकायती तथा उक्त संपत्ति की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दाखिल की है। उच्च न्यायालय ने दीवानी वाद दाखिल करते हुए संपत्ति की रक्षा के आदेश दिए हैं। इसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में मामला लंबित है।

    इसके बावजूद निर्माणकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं नियमों को ताक पर रखकर संपत्ति को नष्ट कर दिया। मंदिर के दोनों ओर टिनशेड लगा दिए ताकि दिखाई न दे। राम में काम लगातार जारी रहता है। कहा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि मंदिर की संपत्ति का मालिकाना अधिकार देवता में निहित है।

    इसका पट्टा, ट्रांसफर, विक्रय किसी रूप में नहीं हो सकता। लेकिन, श्रृंगारवट मंदिर के सेवायतों ने पैसे के लालच में करीब 150 वर्ष प्राचीन मंदिर का विक्रय हस्तांतरण स्वयं कर दिया। इन सेवायतों को उक्त मंदिर को छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राचीन संपत्ति श्रीराधा दामोदर देव मंदिर को संरक्षित करने एवं मंदिर संपत्ति में चल रहे अवैध निर्माण को रुकवाने व ध्वस्त करवाने की मांग की है।