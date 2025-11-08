बांके बिहारी मंदिर में दिल्ली के श्रद्धालु की मौत: दर्शन के समय घबराहट हुई, बेहोश होकर गिरे... फिर उठे नहीं

जागरण संवाददाता, मथुरा। शनिवार सुबह ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए दिल्ली के श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई।

शनिवार सुबह करीब 9:45 बजे बी-ई ब्लाक, गली नंबर 07, हरी नगर, दिल्ली निवासी 67 वर्षीय अखिल केशव शरण माथुर

स्वजन के साथ बांकेबिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। जैसे ही वे गेट नंबर-2 से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे थे, तभी उन्हें घबराहट और बेचैनी महसूस हुई और वे बेहोश होकर गिर पड़े।