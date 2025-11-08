बांके बिहारी मंदिर में दिल्ली के श्रद्धालु की मौत: दर्शन के समय घबराहट हुई, बेहोश होकर गिरे... फिर उठे नहीं
शनिवार को मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए दिल्ली के एक 67 वर्षीय श्रद्धालु, अखिल केशव शरण माथुर की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें घबराहट हुई और वे बेहोश हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के अनुसार, अखिल पिछले पांच वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थे और मंदिर में भीड़ के कारण स्थिति और बिगड़ गई।
जागरण संवाददाता, मथुरा। शनिवार सुबह ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए दिल्ली के श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई।
शनिवार सुबह करीब 9:45 बजे बी-ई ब्लाक, गली नंबर 07, हरी नगर, दिल्ली निवासी 67 वर्षीय अखिल केशव शरण माथुर
स्वजन के साथ बांकेबिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। जैसे ही वे गेट नंबर-2 से मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे थे, तभी उन्हें घबराहट और बेचैनी महसूस हुई और वे बेहोश होकर गिर पड़े।
मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं ने तुरंत डाक्टरों की टीम को सूचना दी। अखिल को सौ शैया अस्पताल रेफर किया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
स्वजन के अनुसार, अखिल पिछले पांच वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थे। बताया गया कि मंदिर में उस समय काफी भीड़ थी और गेट नंबर-2 के पास दबाव अधिक होने से स्थिति और भी कठिन हो गई थी।
