Delhi Agra Highway: ईको सवार लुटेरों का गिरोह है सक्रिय, 15 दिन में दो होमगार्ड की बेटियों के साथ कर चुके वारदात

जितेंद्र गुप्ता, मथुरा। Delhi Agra Highway पर ईको सवार लुटेरों का गिरोह सक्रिय है। 15 दिन में दो होमगार्ड की बेटियों संग लाखों रुपये की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी हाईवे और जैंत पुलिस के हाथ खाली हैं।

होमगार्ड ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने एसओजी समेत कई टीमें गठित कर जांच शुरू कराई है। टीमें फरह से लेकर कोटवन टोल तक सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही हैं। दोनों होमगार्ड डीएम और एसएसपी के कार्यालय में तैनात हैं।

आगरा, हरियाणा जाने के लिए डग्गामार ईको का सफर सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हाईवे पर ईको सवार लुटेरों का गिरोह सक्रिय है। ये लुटेरे गोवर्धन चौराहे पर बड़े बैग लेकर आने वाले यात्रियों को निशाना बनाता है और उनसे लूट की वारदात को अंजाम देता है।

15 ही दिन में दो होमगार्ड की बेटियों के साथ लाखों रुपये की लूट की घटनाएं हो गई। मुकदमा दर्ज कराने के बाद हाईवे और जैंत थाने की पुलिस ईको सवार लुटेरों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं।

कई दिनों तक कुछ सुराग नहीं लगने पर शुक्रवार को पिता होमगार्ड अपनी बेटी को लेकर एसएसपी से लुटेरों को गिरफ्तार करके माल बरामदगी की गुहार लगाई है। दो मामले सामने आने के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने एसओजी समेत कई टीमों को लगाकर गोपनीय जांच शुरू कराई है। एसएसपी ने टीमों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हाईवे के लुटेरों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाए, ताकि अन्य यात्रियों को निशाना न बना सकें।

इसके बाद टीमें फरह से लेकर कोटवन टोल तक सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर ईको सवार लुटेरों की पहचान करने में जुट गई हैं। बैग से नकदी-आभूषण निकाल जंगल में उतारा डीएम कार्यालय पर तैनात एक होमगार्ड की बेटी गीता अपने पति कुलदीप के साथ 17 नवंबर सुबह 10 बजे गोवर्धन चौराहे से ईको में बैठी थी। चालक ने बैग लेकर सीट के नीचे रख दिया। पीछे की सीट पर बैठे लोगों ने 60 हजार की नकदी और लाखों रुपये के आभूषण निकाल लिए।

चौमुहां सर्वोदय इंटर कालेज के समीप ब्रेक फेल होने का बहाना करके चालक ने उतार दिया। बैग की चेन को चिपका देख उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक ईको सवार फरार हो गए। पीड़िता ने जैंत थाने में 25 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया है।

जंगल में जाते देख चलती ईको से कूदकर बचाई जान एसएसपी कार्यालय पर तैनात होमगार्ड ने बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी नर्सिंग की द्वितीय वर्ष की छात्रा है। 25 नवंबर शाम पांच बजे गोवर्धन चौराहे पर वाहन का इंतजार कर रही थी।