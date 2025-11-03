Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Deh Vyapar: पंजाबी ढाबा में देह व्यापार का खुलासा, छाता पुलिस ने मारा छापा तो मची खलबली; दो लड़कियां गिरफ्तार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:04 PM (IST)

    छाता में हाईवे पर एक पंजाबी ढाबे में पुलिस ने देह व्यापार का पर्दाफाश किया। संचालक जाहिद उर्फ मोनू और दो युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया। ढाबे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। ढाबा संचालक का पार्टनर और भूमि मालिक फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस को लंबे समय से ढाबे में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण l छाता।हाईवे स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी के आगे पंजाबी ढाबे में पुलिस ने शनिवार रात आठ बजे देह व्यापार का राजफाश किया है। मौके से संचालक समेत दो युवतियों को पकड़ा है। ढाबा संचालक का पार्टनर और भूमि मालिक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।
     
     

    दो लड़कियां भी बरामद

     
    छाता थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया कि केडी चौकी क्षेत्र के सेमरी के समीप स्थित पंजाबी ढाबे में अनैतिक गतिविधियों के संचालन की शिकायतों पर पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ढाबे के बाहरी हिस्से और भीतर बने कमरों में छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस को पिछले हिस्से के कमरों में संचालक जाहिद उर्फ मोनू निवासी तेलीपाडा कस्बा छाता और दो महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं। इन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। ढाबे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है।
     
     

    अन्य लोगों को चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ा

     
     
     
    इस दौरान मौके पर कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। वहीं ढाबा संचालक का पार्टनर आदिल व भूमि मालिक नमो नारायण निवासी बिरजा नगला फरार हो गए। इनकी तलाश की जा रही है।
    थाना प्रभारी ने बताया कि ढाबे में रात के समय संदिग्ध गतिविधियां होती थीं। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए संचालक ने बताया कि वह ढाबे का संचालन करता था और ग्राहकों व महिलाओं की व्यवस्था करता था।

     

    		  
     
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें