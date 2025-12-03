भारतीय सेना के युवा अफसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गांव में शोक; श्रद्धांजलि अर्पित करने उमड़ी भीड़
मथुरा के मांट निवासी लेफ्टिनेंट लक्ष्मी नारायण का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। उनकी पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ में थी, जहाँ उनका शव रेस्ट हाउस में ...और पढ़ें
संसू, जागरण, मांट (मथुरा)। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर तैनात लक्ष्मी नारायण की राजस्थान के सूरतगढ़ जिले में संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
बुधवार सुबह जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव ढकूं पहुंचा, हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी।
मांट थाना क्षेत्र के गांव ढकूं निवासी लक्ष्मी नारायण का चयन भारतीय सेना में हुआ था। ट्रेनिंग पास आउट होने के बाद 17 सितंबर 2024 को पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में मिली थी। वह 287 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे।
सूत्रों के अनुसार सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में सोमवार शाम रेस्ट हाउस में उनका शव मिला। सैन्य अधिकारियों ने स्वजन को सूचना दी। मंगलवार को स्वजन सूरतगढ़ पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन के सिपुर्द कर दिया गया।
बुधवार सुबह उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। विधायक राजेश चौधरी व एमएलसी यौगेश नौहवार ने भी श्रद्धांजली अर्पित की। सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ सलामी के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान गांव का माहौल गमगीन हो गया और हर आंख नम दिखाई दी।
स्वजन ने बताया कि इस मौके पर तहसीलदार बृजेश कुमार,भाजपा नेता सुशील चौधरी, डा.वीरेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह, मनोज शर्मा, रिटायर कैप्टन कृपाल सिंह आदि उपस्थित थे।
