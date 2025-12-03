भारतीय सेना के युवा अफसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गांव में शोक; श्रद्धांजलि अर्पित करने उमड़ी भीड़

संसू, जागरण, मांट (मथुरा)। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर तैनात लक्ष्मी नारायण की राजस्थान के सूरतगढ़ जिले में संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

बुधवार सुबह जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव ढकूं पहुंचा, हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी।

मांट थाना क्षेत्र के गांव ढकूं निवासी लक्ष्मी नारायण का चयन भारतीय सेना में हुआ था। ट्रेनिंग पास आउट होने के बाद 17 सितंबर 2024 को पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में मिली थी। वह 287 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे।