    शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर दिया मोटे मुनाफे का लालच, Cyber Thug ने शिक्षक से कर दी 30.35 लाख की ठगी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:47 PM (IST)

    मथुरा के कोसीकलां में एक शिक्षक को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर साइबर ठगों ने 30.35 लाख रुपये की ठगी की। फेसबुक विज्ञापन के माध्यम से एक व्हाट्सएप ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, मथुरा। शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का लालच देकर कोसीकलां कस्बे के एक अध्यापक को फंसाकर साढ़े 30 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पुलिस ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    कोसीकलां कस्बा के तांगड़ा मुहल्ला निवासी शिक्षक रतन चंद्र दास ने बताया कि नौ अक्टूबर की रात वह मोबाइल चला रहे थे। तभी फेसबुक आइडी पर शेयर मार्केट से जुड़ा एक विज्ञापन आया। विज्ञापन पर क्लिक करते ही उन्हें एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया। खुद को निवेश विशेषज्ञ बताने वाले लोग लगातार मुनाफे के स्क्रीनशाट और संदेश भेज रहे थे।

    विश्वास दिलाने के लिए पीड़ित से एक फर्जी ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कराई गई। शुरुआत में पीड़ित से पांच हजार रुपये इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निवेश कराए गए। इसके बाद एप्लीकेशन में उसका बैलेंस बढ़कर साढ़े छह हजार रुपये दिखाया गया। इससे पीड़ित को मुनाफे का भरोसा हो गया। इसके बाद आरोपितों ने अलग-अलग किश्तों में निवेश कराने के नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर कराई।

    नौ अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच पीड़ित से साढ़े तीस लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में जमा कराए गए। जब पीड़ित ने रकम निकालने की बात कही तो ठगों ने अलग- अलग बहाने बनाए और बाद में पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया गया। तब जाकर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ।

    पीड़ित ने बताया कि पूरा खेल फर्जी एप, वाट्सएप ग्रुप और इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन के जरिए रचा गया। इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। पीडित ने साइबर थाने में ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। साइबर थाना प्रभारी रफत माजीत ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।