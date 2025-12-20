शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर दिया मोटे मुनाफे का लालच, Cyber Thug ने शिक्षक से कर दी 30.35 लाख की ठगी

जासं, मथुरा। शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का लालच देकर कोसीकलां कस्बे के एक अध्यापक को फंसाकर साढ़े 30 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। पुलिस ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कोसीकलां कस्बा के तांगड़ा मुहल्ला निवासी शिक्षक रतन चंद्र दास ने बताया कि नौ अक्टूबर की रात वह मोबाइल चला रहे थे। तभी फेसबुक आइडी पर शेयर मार्केट से जुड़ा एक विज्ञापन आया। विज्ञापन पर क्लिक करते ही उन्हें एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया। खुद को निवेश विशेषज्ञ बताने वाले लोग लगातार मुनाफे के स्क्रीनशाट और संदेश भेज रहे थे।

विश्वास दिलाने के लिए पीड़ित से एक फर्जी ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कराई गई। शुरुआत में पीड़ित से पांच हजार रुपये इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निवेश कराए गए। इसके बाद एप्लीकेशन में उसका बैलेंस बढ़कर साढ़े छह हजार रुपये दिखाया गया। इससे पीड़ित को मुनाफे का भरोसा हो गया। इसके बाद आरोपितों ने अलग-अलग किश्तों में निवेश कराने के नाम पर बड़ी रकम ट्रांसफर कराई।

नौ अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच पीड़ित से साढ़े तीस लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में जमा कराए गए। जब पीड़ित ने रकम निकालने की बात कही तो ठगों ने अलग- अलग बहाने बनाए और बाद में पूरी तरह से संपर्क तोड़ लिया गया। तब जाकर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ।