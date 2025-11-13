Language
    Banke Bihari Mandir: बढ़ गया भीड़ का दबाव, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आकर्षण में पहुंचे लोग

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:33 PM (IST)

    बांके बिहारी मंदिर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रति आकर्षण के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर में भक्तों की संख्या बढ़ने से दबाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। भक्तों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए।

    बांकेबिहारी मंदिर में गुरुवार दोपहर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। फोटो: जागरण

    संस, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा को लेकर वृंदावन में अभी से विभिन्न प्रांत के लोगों ने डेरा डाल रखा है।

    इसी का नतीजा रहा कि गुरुवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि देखने को मिली। मंदिर के अंदर एवं बाहर गलियों में भीड़ का दबाव बना रहा।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में गुरुवार की सुबह मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य थी। लेकिन, कुछ देर में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। कुछ देर में भीड़ का दबाव बनने लगा।

    पुलिस बैरियर पर श्रद्धालुओं को रोकना शुरू किया गया। गलियों के साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बनने लगा। आपाधापी के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

    मंदिर की गली नंबर तीन में बुजुर्ग श्रद्धालु रतलाम निवासी रघुवीर सिंह ने कहा वे परिवार के साथ दर्शन को आए हैं। उन्हें लगा कि गुरुवार को भीड़ कम होगी।

    लेकिन, भीड़ अधिक मिलने से परेशानी हुई। भीलवाड़ा से आए श्रद्धालु संदीप सेठी ने कहा वे वृंदावन में सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने के उद्देश्य से आए हैं। यात्रा आज कोसी पहुंची है। वे शुक्रवार से यात्रा में शामिल होंगे।

