    Banke Bihari Mandir: कार्तिक माह में कैसे होगी भीड़ कंट्रोल, बांकेबिहारी मंदिर में बड़ी चुनौती

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    कार्तिक माह में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे प्रशासन के सामने भीड़ नियंत्रण की चुनौती है। उच्चाधिकार समिति ने कतारबद्ध दर्शन के लिए रेलिंग लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। आईआईटी रुड़की द्वारा स्ट्रक्चर ऑडिट के बाद रेलिंग लगाने का काम शुरू होगा।

    बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ का फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। कार्तिक में नियम-सेवा के लिए दूर-दूर से श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डाल दिया है। पूरे माह नियम सेवा होगी। दीपावली और उसके बाद ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में भीड़ नियंत्रण भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है।

    मंदिर में अभी अव्यवस्था है, जहां जरा सी भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब भीड़ अधिक होने पर समस्या बढ़ेगी। हाईपावर कमेटी ने मंदिर में अव्यवस्था से बचने के लिए कतारबद्ध दर्शन कराने और उसके लिए रेलिंग लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक रेलिंग की व्यवस्था शुरू होने में समय है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना बड़ा चुनौती बनेगी।

     

    कार्तिक माह में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, होगी परेशानी

     

    कोरोनाकाल के बाद से ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ने से अव्यवस्थाएं भी फैली हैं। धक्का-मुक्की के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन करने पड़ रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की भीड़ में फंसकर मृत्यु भी हुई और कई तबीयत बिगड़ी। लेकिन अभी तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल सका है। इधर, कार्तिक माह आठ अक्टूबर से शुरू हो गया है। कार्तिक माह में नियम-सेवा करने वाले श्रद्धालु दूर-दूर से पहुंच गए हैं।

     

    हाईपावर कमेटी ने कतारबद्ध दर्शन के दिए निर्देश, अभी लगेगा समय

     

    ठाकुर बांकेबिहारी के साथ ही अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मंगला आरती, दीपदान, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर नित्य भीड़ बढ़ने लगी है। दर्शन अच्छे तरीके से हो जाएं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाईपावर कमेटी ने कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के निर्देश दिए। इसके लिए मंदिर परिसर में छह रेलिंग लगाई जानी हैं। इन रेलिंग से होकर ही श्रद्धालुओं को अंदर जाना है। मंदिर के अंदर ठहराव खत्म होगा, तो भीड़ का दबाव भी नहीं रहेगा।

    कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने दीपावली तक रेलिंग लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी हाल-फिलहाल रेलिंग लगती नहीं दिख रही है। दरअसल, आटी रुढ़की से मंदिर परिसर का स्ट्रक्चर आडिट होना है। इसके बाद ही रेलिंग की व्यवस्था शुरू होगी। ऐसे में इस माह के अंत तक रेलिंग की व्यवस्था सुचारू हो पाना मुश्किल है।




    टीआटी रुढ़की से मंदिर का स्ट्रक्चर आडिट कराया जाना है। जल्द ही आडिट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद रेलिंग लगाई जाएगी। कोशिश है कि जल्द ही यह व्यवस्था सुचारू हो जाए। श्लोक कुमार, एसएसपी