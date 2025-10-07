Language
    कथावाचक अनिरुद्धाचार्य मामले में कोर्ट में सुनवाई स्थगित, अब इस दिन होगी हियरिंग; ये है पूरा मामला

    By jitendra kumar gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:55 AM (IST)

    मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लड़कियों की शादी की उम्र पर टिप्पणी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टल गई। हिंदू महासभा की मीरा राठौर ने आरोप लगाया कि अनिरुद्धाचार्य ने इस विषय पर गलत टिप्पणी की थी जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई। अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण अब अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

    अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ दायर याचिका पर नहीं हुई सुनवाई।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

    आगरा के ताजगंज स्थित नगला महादेव निवासी हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने बताया कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की शादी की उम्र पर सवालिया निशान लगाते हुए गलत टिप्पणी की थी।

    इसको लेकर उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से सात अगस्त को अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दाखिल की थी। 24 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। अनिरुद्धाचार्य का पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट से दो अधिवक्ता आए।

    कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी दलील दी। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। सोमवार को अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

    जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अधिवक्ताओं का टूर गोवा गया हुआ है। इस कारण अदालती काम नहीं हो पा रहा है। इसी कारण अधिवकताओं ने सोमवार को कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था।